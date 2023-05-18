Суд закрыл дело махачкалинца Рабаданова о протестах против мобилизации

18 мая 2023, 17:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики не доказали виновность Гаджи Рабаданова в нарушении правил проведения несанкционированного митинга в Махачкале, постановил суд и закрыл дело. Сам Рабаданов заявил в суде, что не участвовал в уличных протестах против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях. Против демонстрантов было возбуждено не менее 20 уголовных дел о применении насилия к сотрудникам полиции.

Власти Дагестана отказались признать уличные протесты в республике инициативой местных жителей. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции были подготовлены и управлялись "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что протесты против мобилизации инспирированы из-за границы, а МВД объяснило жесткий разгон протестующих их агрессивностью. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, упрекнул коллег участник совещания в Миннаце Дагестана.

Советский райсуд Махачкалы прекратил дело Гаджи Рабаданова, на которого был составлен административный материал за участие в акции против мобилизации в Махачкале в сентябре 2022 года, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Гаджи Рабаданов был обвинен по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ 1 , указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка дела обновлена 15 мая, к ней прикреплен текст судебного постановления, датированного 25 апреля. На заседании Рабаданов отрицал свое участие в несанкционированном митинге, а его представитель по доверенности попросил прекратить дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения, говорится в тексте постановления.

Силовики предоставили суду протокол об административном правонарушении, объяснения обвиняемого и рапорт сотрудника полиции, но эти документы "не содержат надлежащего обоснования виновности" подсудимого, решил суд. "Так, изложенная в протоколе по делу об административном правонарушении объективная сторона правонарушения, вмененного ФИО1, не содержит конкретных сведений о создании в результате проводимого публичного мероприятия помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, что является обязательным условием признания лица виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч.6.1 ст. 20.2 КоАП РФ", - говорится в документе.

Суд счел вину Рабаданова "не установленной и не доказанной". "В связи с чем, производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению", - указано в судебном акте.

Напомним, ранее четырем участникам акции протеста против мобилизации переквалифицировали обвинение со статьи о нападении на силовика на причинение легкого вреда здоровью и выпустили их из СИЗО. Переквалификация обвинения была связана с тем, что силовик на митинге был в штатском.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.