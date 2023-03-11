Четыре участника протестов против мобилизации в Дагестане освобождены из-под стражи

11 марта 2023, 18:58

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Силовики смягчили обвинение четырем арестованным за нападение на полицейского во время митинга против мобилизации в Махачкале и освободили их из СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел в отношении протестующих. К 8 октября не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях.

Четырем участникам акции протеста против мобилизации в Махачкале переквалифицировали обвинение на более легкое и выпустили их из СИЗО, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, пояснив, что этих обвиняемых защищает адвокат от "ОВД-Инфо" Нателла Агаева.

Султан Ахмедханов, Мурад Алигаджиев, Магомед Убайдулаев и Биймурат Ибрагимов первоначально были обвинены в причинении "опасного вреда полицейскому", им грозило до 10 лет лишения свободы. "Однако следствие установило, что полицейский на митинге был в штатском - то есть обвиняемые не могли знать, что он представитель власти", - говорится в сообщении в телеграм-канале правозащитного проекта.

До 10 лет лишения свободы предусматривает часть 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга или из хулиганских побуждений).

Теперь четырем участникам акции инкриминируется причинение легкого вреда здоровью. "Наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы", - говорится в публикации.

Напомним, власти Дагестана отказались признать уличные протесты в республике инициативой местных жителей. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись, "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что протесты против мобилизации в Дагестане инспирированы из-за границы, а МВД объяснило жесткий разгон протестующих их агрессивностью. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, упрекнул коллег участник совещания в Миннаце Дагестана.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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