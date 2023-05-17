Анжелика Варум и Леонид Агутин, стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=LJwmzoNw5eY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

17 мая 2023, 10:47

Варум и Агутин столкнулись с угрозой отмены гастролей в Краснодаре

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Анжелика Варум и Леонид Агутин пополнили список музыкантов, концерты которых потребовали отменить активисты патриотических движений.

Как писал "Кавказский узел", на юге России, и в частности, в Краснодаре за последние месяцы отменены концерты ряда исполнителей. 17 апреля был сорван концерт группы "Грот". Фронтмены группы Дмитрий Геращенко и Виталий Евсеев неоднократно критиковали политику российского руководства. Выпущенный в феврале сингл под названием "Инакомыслие" посвящен российским репрессивным законам. 18 апреля в Краснодаре должен был состояться концерт группы Shortparis, однако он был отменен после жалоб на пацифистскую позицию музыкантов. 27 марта в Краснодаре было отменено выступление Ани Лорак. 26 марта мэр Краснодара Евгений Наумов от имени краснодарцев заявил, что не позволит зарабатывать в городе актерам и певцам, выступающим в поддержку Украины. В феврале комик Александр Ревва сообщил об отмене своих концертов в Краснодаре. Выступления Реввы были отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления артиста из-за его позиции по поводу спецоперации на Украине.

Под угрозой срыва в Краснодаре оказался концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина. Отменить их выступление призвал сопредседатель отделения Всемирного русского народного собора на Кубани Никита Изюмов.

"У нас однозначная позиция: люди, которые выступают против СВО, не могут зарабатывать деньги не российских гражданах, поэтому будем предпринимать меры, чтобы такие артисты не проводили в нашем городе и крае свои концерты", - цитируют  Изюмова "Кубанские новости".

Выступление запланировано на 13 и 14 сентября в Концертном зале на Красной, 5. Билеты на концерт есть продаже. На сайте билетной системы Kassir.ru их цена варьируется от 3 до 12 тысяч рублей.

Концерты артистов и музыкантов отменялись и в других городах юга России. В частности, 21 марта пресс-служба администрации Ростова-на-Дону отчиталась, что убедила собственника концертной площадки отменить выступление "Машины времени" из-за "отрицательного влияния" лидера группы на горожан. Отменены и ростовские концерты групп "Мумий Тролль" и "ДДТ", о чем сообщил организатор выступлений.

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Примечание:

"Ани Лорак прокомментировала требования запретить ее концерты на Юге России", "В Краснодаре из-за угрозы теракта отменен концерт в честь Дня города", "Отказ от новогодних концертов на Кубани продолжил тренд отмены праздников на фоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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