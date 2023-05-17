17 мая 2023, 00:43

Защитники Абдул-Малика Албагачиева добились штрафов для астраханских колоний

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Суд в Ингушетии удовлетворил жалобу юристов правозащитного фонда "Общественный вердикт"* и оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал и отбывает наказание Абдул-Малик Албагачиев, за непредставление материалов дисциплинарных производств.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2018 года уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил, что в ходе предварительного следствия его пытали. 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания в колонии Албагачиева. 27 марта близкие Албагачиева пожаловались на состояние его здоровья.

21 февраля родственники Албагачиева заявили об ухудшении состояния его здоровья в колонии. Руководство исправительного учреждения подвергло его строгой изоляции, после чего у него произошел эпилептический приступ, рассказала его супруга Марет. Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев заявил, что племянник приобрел эпилепсию после пыток.

16 мая в Назрановском районном суде прошло заседание по рассмотрению искового заявления юристов от правозащитного фонда "Общественный вердикт"*, которые подали иск в отношении двух исправительных учреждений Астраханской области в интересах своего подзащитного, осужденного Абдул-Малика Албагачиева. 

Юристы обжалуют то, что Албагачиев помещался в штрафной изолятор (ШИЗО) и единое помещение камерного типа (ЕПКТ) на неясных основаниях. Астраханская колония, где ранее отбывал наказание Албагачиев, и колония, где он содержится сейчас, не представляют материалы дисциплинарных производств, где было бы указано, за что Албагачиев, будучи больным, помещался в ШИЗО и ЕПКТ. 

Судья удовлетворил заявление правозащитников о наложении судебных штрафов на исправительные колонии за непредставление материалов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат фонда "Общественный вердикт"* Ирина Бирюкова. "Размеры штрафов мы пока не знаем, суд определит их самостоятельно", - уточнила она. 

По словам адвоката, за что Албагачиев помещался в ПКТ и ШИЗО, до сих пор не известно. "Суду колонии не отвечают", - рассказала она.

Обращение в суд в Ингушетии было связано с надеждой на большую объективность суда. "Мы подали в суд по месту регистрации Албагачиева, чтобы суд и колония не были связаны между собой. Иначе сложно надеяться на какой-то результат. В данном случае колония, УФСИН и суд между собой не связаны, есть шанс на объективное рассмотрение дела, и судья Евлоев, который рассматривает дело, очень объективно ведет процесс", - заявила адвокат. 

Материалы дисциплинарного производства по водворению Албагачиева в ШИЗО запрошены повторно. В качестве третьего лица суд привлек УФСИН России по Астраханской области. Следующее заседание запланировано на 20 июня.

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Примечание:

"Сокамерник Албагачиева подтвердил факт давления на ключевого свидетеля", "Правозащитники заявили о нежелании СК расследовать дело о пытках боксера Хамхоева", "Житель Ингушетии Албагачиев получил срок вопреки жалобе на пытки".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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