Состояние здоровья Албагачиева встревожило его близких

27 марта 2023, 10:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Руководство колонии, в которой содержится уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев, отказывает ему в проведении операции по извлечению металлической пластины из ключицы, рассказала адвокат Ирина Бирюкова. У Албагачиева, который страдает эпилепсией, ухудшилось здоровье, пожаловалась его супруга. В Ингушетии силовики, чувствуя безнаказанность, все чаще применяют пытки к задержанным. Уголовное дело о пытках Албагачиева должно быть расследовано, чтобы были наказаны виновные, убежден правозащитник Магомед Муцольгов.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2018 года уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил, что в ходе предварительного следствия его пытали. 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания в колонии Албагачиева.

21 февраля родственники Албагачиева заявили об ухудшении состояния его здоровья в колонии. Руководство исправительного учреждения подвергло его строгой изоляции, после чего у него произошел эпилептический приступ, рассказала его супруга Марет. Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев заявил, что племянник приобрел эпилепсию после пыток.

Абдул-Малик Албагачиев находится на лечении в тюремной больнице. Он был госпитализирован после того, как сотрудники Росздравнадзора совместно с сотрудниками прокуратуры провели проверку работу медсанчасти колонии, в которой содержится Албагачиев, и нашли ряд серьезных нарушений. Таким образом, Генеральная прокуратура отреагировала на жалобу о неоказании надлежащего лечения Албагачиева, что противоречит требованиям Федерального закона "Об основах охраны граждан РФ". Прокурор вынес начальнику медчасти колонии представление об устранении выявленных нарушений, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ирина Бирюкова.

В своей жалобе Бирюкова также просила, чтобы врачи извлекли пластину из ключицы Албагачиева. По ее словам, пластину ему поставили в мае прошлого года, когда он сломал правую ключицу. "Врачи предупредили, что через полгода пластину нужно убрать. Но скоро год, как он, по рекомендации врачей, носит бандаж, это сковывает движения правой руки и наличие пластины может оказать негативные последствия для здоровья", – пояснила адвокат.

В начале апреля суд в Ингушетии приступит к рассмотрению заявления адвоката, в котором она потребовала признать незаконными водворения Албагачиева администрацией колонии в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) и штрафной изолятор. Также защита намерена обжаловать отказ перевода Албагачиева в колонию поближе к дому.

Последнее время Абдул-Малик Албагачиев находился в ЕПКТ, отметила его супруга Марет. "Туда передачки можно передавать раз в полгода и мы все, что нужно собрали и отправили, а тут его опять переводят в ШИЗО, куда нельзя ни передачки отправлять, ни деньги, чтобы он смог в уфсиновском магазине что-то купить из еды. И он объявил голодовку. Только воду пил. Это он мне потом, когда его перевели в больничку, рассказал по телефону", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что у Албагачиева ухудшилось состояние здоровья. "Сказал, что приступы не прекратились, что головные боли его измучили. Я по его голосу поняла, что ему совсем плохо. Но сейчас в больничке он может поправится, может будут давать препараты какие, прекратятся приступы", – сказала Марет.

Некоторые передачи не доходят до супруга, пожаловалась она. "Буду заново все покупать. А сейчас, хоть и приказали цены на продукты не поднимать, все подорожало. А тут еще свекровь приболела, лекарства нужны", – рассказала Марет.

Она отметила, что надеется, что ее супруга переведут в колонию поближе к дому. "Конечно, нам сейчас приходится нелегко. Старшие дети скучают без отца, он много времени проводил с ними, каждую свободную минутку возился с ними. Я надеюсь, что переведут его в колонию, чтобы поближе к дому был. Тогда я смогла бы на свидание с детьми приезжать. А то они уже стали забывать, какой он", – пояснила Марет.

Исмаил Манкиев, который приходится дядей Албагачиеву, заявил, что родственники не верят в его вину. "Светлая голова, все, за что он брался, у него выходило быстро и легко. Никогда никого не обманывал, был уважительным к старшим. Кому он помешал?" – сказал Манкиев корреспонденту "Кавказского узла".

Родственникам стоило большего труда добиться, чтобы было возбуждено дело о пытках силовиками Албагачиева, добавил он. " Расследование этого дела было приостановлено в связи со смертью главного обвиняемого. Но ведь не один он там был, когда пытали моего племянника, жестоко его избивали. Их было несколько. И мы будем с помощью адвоката добиваться отмены постановления о приостановке расследования уголовного дела по пыткам в отношении Абдул-Малика Албагачиева", – подчеркнул Манкиев.

О том, что расследование дела о пытках Албагачиева должно быть продолжено, заявил также правозащитник Магомед Муцольгов. "К сожалению, в Ингушетии очень мало случаев, когда пострадавшие или же родственники пострадавших добивались возбуждения уголовные дела по пыткам в отношении их сына, мужа, брата. И практически не было случая, чтобы виновные, которые в отношении задержанного применяли пытки, были наказаны. Таких случаев катастрофически мало", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за безнаказанности силовики в Ингушетии применяют пытки все чаще, подчеркнул Муцольгов. "Их пыточные аксессуары множатся. Они не боятся наказания, потому что в Ингушетии царствует для таких силовиков вседозволенность и безнаказанность. И полное пренебрежение закона. Если бы суды работали как положено и руководители силовых структур действовали в рамках закона, то этого беззакония не было. Но пока что мы видим жесткость в отношении задержанных, изощрённую жестокость", – отметил правозащитник.

В законе сказано, что следователь обязан установить истину при расследовании уголовного дела, доказать невиновность гражданина, обратил он внимание. "Покажите мне хоть одного следователя, который пытается доказать невиновность задержанного. К сожалению, таких случаев на моей памяти нет", – сказал Магомед Муцольгов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.