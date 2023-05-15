Прокурор запросил для Мурыги* 18 лет колонии

15 мая 2023, 17:48

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Гособвинитель попросил суд в Ростове-на-Дону приговорить к 18 годам колонии замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"** Дениса Мурыгу, обвиняемого по двум статьям Уголовного кодекса России.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил срок ареста Дениса Мурыги до 26 июня.

Денис Мурыга был задержан, по данным источников, на границе с Украиной в Ростовской области и обвинен в участии в незаконном вооруженном формировании. 13 октября 2022 года стало известно, что дело Мурыги поступило в Южный окружной военный суд. 9 ноября в суде Мурыга признал вину в участии в незаконном вооруженном формировании.

Прокурор потребовал приговорить Дениса Мурыгу к длительному лишению свободы, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда. "Гособвинитель запросил назначить Мурыге 18 лет исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

Согласно карточке дела на сайте суда, Денис Мурыга обвинен по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, и по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), предусматривающей до пожизненного лишения свободы.

Напомним, дело Мурыги расследовалось по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, хотя батальон "Айдар" вошел в структуру сухопутных войск вооруженных сил Украины. Мурыга подозревается по этой статье УК РФ в связи с его службой в батальоне в период, когда "Айдар" еще не был частью украинской армии, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

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* внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

** признан экстремистской организацией, запрещен в России по решению суда.

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