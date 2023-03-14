Продлен арест Денису Мурыге*

14 марта 2023, 04:25

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Суд в Ростове-на-Дону продлил до 26 июня арест замкомандиру подразделения украинского батальона "Айдар"** Денису Мурыге*, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании.

Как писал "Кавказский узел", замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"** Денис Мурыга* был задержан, по данным источников, на границе с Украиной в Ростовской области. Он был обвинен в участии в незаконном вооруженном формировании. 13 октября стало известно, что дело Мурыги* поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 9 ноября на суде Мурыга* признал вину в участии в незаконном вооруженном формировании.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест участнику украинского батальона "Айдар"** Денису Мурыге*, удовлетворив ходатайство прокурора, пишет 13 марта "Коммерсант".

Арест Мурыги* продлен до 26 июня текущего года. По словам представителя суда, в заседании продолжилось исследование письменных доказательств по делу, следующее заседание назначено на 29 марта.

Напомним, дело Мурыги* расследовалось по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, хотя батальон "Айдар"** вошел в структуру сухопутных войск вооруженных сил Украины. Мурыга* подозревается по этой статье УК РФ в связи с его службой в батальоне в период, когда "Айдар"** еще не был частью украинской армии, разъяснили в мае опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

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* внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

** признан экстремистской организацией, запрещен в России по решению суда.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.