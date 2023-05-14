Повышение цен на автогаз вызвало недовольство жителей Астрахани

14 мая 2023, 07:39

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В Астрахани стоимость автомобильного газа на заправках выросла на три рубля, достигнув 22 рублей за литр. Местные жители сочли рост стоимости топлива необоснованным, напомнив, что страна имеет большие запасы газа.

В Астрахани резко выросли цены на пропан на автозаправочных станциях. Стоимость выросла сразу на 3 рубля – с 19 до 22 рублей за литр.

По словам жителей такая ситуация наблюдается в целом в Астраханской области, сообщил 13 мая "Каспий Инфо".

По данным сервиса "Яндекс. Карты" на автозаправочных станциях (АЗС) Газпрома в Астрахани стоимость литра пропана составляет 20,9 рубля, аналогичная цена на АЗС "Эктоойл". На заправках VTK цена за литр пропана составляет 21,5 рубля.

Публикация о повышении цен на автогаз в Астрахани были размещена 13 мая в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 127 тысяч пользователей. На 07.35 мск эта запись набрала 40 отметок с реакцией пользователей и 25 комментариев.

"14 рублей был газ месяц назад, а сегодня 21", – отметил Рихард Вагнер.

"Издеваются над людьми", – считает Александр Черёмин.

"Добывать у нас газ и нам же его втридорога продавать", – возмутилась Нина Винник.

"Добыча, переработка и продажа своим же в два раза дороже. Бизнес. У меня кроме смеха это ничего больше не вызывает", – заявил Тоха Белый.

"А газ покупают в Европе? А зачем вы у них покупаете? Нам же всегда своего хватало", – написала Надежда Попова.

"Издержки на внешнем рынке, поэтому платит россиянин", – считает Amir Alau.

"Закупочные цены на газ, мы у кого его закупаем, тем более в нашем городе?" – спросила Людмила Алексеевна.

На 07.35 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно информации о росте цен на автомобильный газ.

"Кавказский узел" также писал, что 1 января астраханцы в соцсетях заявили, тариф на проезд в астраханском общественном транспорте выше, чем в некоторых других городах страны, и не соответствует уровню доходов местных жителей.

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