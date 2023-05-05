Кризисная группа CК SOS* признана иноагентом

05 мая 2023, 22:32

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Минюст России внес Кризисную группу CК SOS* в реестр иноагентов, объяснив это решение "деятельностью по пропаганде ЛГБТ-отношений". Новый статус ничего не меняет, помощь людям, чья жизнь находится в опасности, будет продолжена, говорится в сообщении организации.

Минюст России включил сегодня в список иноагентов Кризисную группу СК SOS*. Как указано на сайте ведомства, Кризисная группа СК SOS* (North Caucasus SOS Crisis Group) в частности, "участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, получала поддержку от иностранных источников". Также причиной для включения в реестр иноагентов названо то, что группа "осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства".

Новый статус ничего не меняет, заявили сегодня Кризисная группа CK SOS*. "Мы продолжим помогать людям, жизнь которых находится в смертельной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кризисной группы*.

"Согласен ли я с этим? Нет, не согласен. На мой взгляд, мы организация, которая действует в интересах россиян, спасая их от преследований и пыток", - заявил директор СК SOS* Давид Истеев.

Кризисная группа СК SOS* оказывает помощь представителям ЛГБТ из регионов Северного Кавказа. В частности, представители организации добиваются возбуждения уголовного дела о похищении уроженца Дагестана Ибрагима Селимханова чеченскими силовиками, пытаются оказать помощь уроженцу Чечни Идрису Арсамикову, которого силой вернули из московского аэропорта в Чечню, защищали интересы братьев из Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику.

В феврале представители правозащитной организации заявили, что число обращений в Кризисную группу СК SOS* с жалобами на преследования увеличилось в 2022 году в три раза. "В 2022 году мы получили более 130 заявок из регионов Северного Кавказа. При этом если в начале года мы получали в среднем две-три заявки в неделю, то к концу показатель вырос до девяти-десяти", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кризисной группы.

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* внесены в реестр иноагентов.

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