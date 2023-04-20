Отказ расследовать похищение Ибрагима Селимханова признан незаконным в четвертый раз

20 апреля 2023, 23:11

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Следствие четырежды отказалось возбуждать уголовное дело о похищении уроженца Дагестана Ибрагима Селимханова чеченскими силовиками, прокуратура в очередной раз признала это решение незаконным, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября 2021 года кризисная группа СК SOS сообщила, что Следственный комитет после четырех запросов так и не предоставил суду материалы по жалобе о бездействии следствия по заявлению о похищении уроженца Дагестана Ибрагима Селимханова. Информация о похищении Селимханова чеченскими силовиками была передана в следственный отдел СКР 29 июня 2021 года, но в августе 2021 года следователи вернули материалы в МВД, и правозащитники обратились в суд в связи с бездействием следствия. В сентябре 2022 года прокуратура второй раз возвратила материалы следствию, признав незаконным постановление Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела о похищении Селимханова.

15 мая 2021 года к Ибрагиму Селимханову в Москве подошли четыре человека в гражданской одежде. Они говорили по-чеченски. Эти люди, по словам Селимханова, забрали у него документы, ключи от квартиры и телефон, а затем силой посадили в автомобиль и отвезли в аэропорт Внуково, где купили билет в Грозный. В Чечне силовики разместили его у родственников со стороны матери, с которыми Селимханов прежде никогда не общался. Его контролировали и сотрудники одной из силовых структур, однако ему удалось незаметно покинуть дом и уехать из Чечни на попутных машинах. Уже в Москве он подал заявление о похищении.

Прокуратура в очередной раз отменила решение Следственного комитета по Москве, который отказывался возбуждать уголовное дело о похищении Ибрагима Селимханова, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS.

"Следственный комитет четыре раза отказывал в возбуждении уголовного дела, а прокуратура в апреле этого года четвертый раз отменила это решение по нашей жалобе в суд", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кризисной группы.

Ранее представитель Кризисной группы СК SOS Мирон Розанов рассказал, что Селимханов находится в безопасности за пределами России. "В целом в нашей практике публичные заявления о преступлениях на Северном Кавказе, в частности ЛГБТК+ сообщества, не получают должного внимания от правоохранительных органов. В частности, с 2017 года не было проведено реальных проверок по заявлениям Аминат Лорсановой, Максима Лапунова", – привело его слова "Кавказ. Реалии"* в публикации 6 сентября 2022 года.

30 июня 2020 года в США прошла премьера фильма HBO "Добро пожаловать в Чечню", снятого американским документалистом Дэвидом Франсом. В начале того же года фильм был представлен на американском кинофестивале Sundance, а после - на Берлинале. В ноябре 2020 года фильм был представлен на русском языке. Наиболее подробно в фильме представлена история уроженца Омской области Максима Лапунова, который был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню" рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих в Чечне под прикрытием, чтобы помочь людям избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище за пределами республики. В фильме приведены истории этих людей и помогавших им активистов. Фильм точно раскрывает проблему преследований в Чечне за сексуальную ориентацию, подтвердил Максим Лапунов.

В 2016-2017 годах в Чечне проходили облавы на геев, всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов — как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, говорится в материале "Кавказского узла" "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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