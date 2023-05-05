Суд оставил под стражей обвиняемого по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии

05 мая 2023, 19:38

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Третий апелляционный суд не согласился с доводами защиты, которая просила смягчить меру пресечения обвиняемому в создании преступного сообщества и мошенничестве Руслану Точилину, и оставил его под стражей до 9 июля. Содержание под стражей затягивает ознакомление с материалами дела, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Подмосковья Романа Кусакина, обвиняемого в организации финансовой пирамиды Smart Buyers в Кабардино-Балкарии. Жители Московской области Кирилл Шерстюк и Юрий Бояхчин, а также блогер из Кабардино-Балкарии Залина Пшихачева признали вину в организации финансовой пирамиды Smart Buyers, их дела будут рассматриваться без судебного следствия. Защита сообщила, что под стражей остаются Роман Кусакин, Руслан Точилин и Анастасия Семерова. Остальным фигурантам уголовного дела ранее была изменена мера пресечения на подписку о невыезде и домашний арест.

В Кабардино-Балкарии расследуется дело об организации крупной финансовой пирамиды Smart Buyers. Общая сумма ущерба по этому делу составила 915 миллионов рублей, а пострадали от финансовой пирамиды около 3000 человек, сообщило в феврале 2022 года МВД России. По делу проходят 20 человек, 18 из них, в том числе пять предполагаемых организаторов пирамиды, задержаны, еще двое находятся в розыске, отчиталось тогда ведомство.

Третий Апелляционный суд рассмотрел сегодня жалобу на продление меры пресечения в виде содержания под стражей одному из организаторов финансовой пирамиды Smart Buyers Руслану Точилину. Заседание проходило по видеоконференцсвязи из Верховного суда Кабардино-Балкарии.

На заседании с адвокат Инна Голицына, которая представляет интересы Точилина, поддержала доводы своей жалобы. Она сказала, что Точилин необоснованно долго содержится под стражей. Она напомнила, что большинству обвиняемых по данному делу мера пресечения изменена на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей. Трое же обвиняемых остаются в следственном изоляторе, хотя всем предъявлено одинаковое обвинение.

"Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Точилину следствие аргументировало тем, что, находясь на свободе, Точилин может каким-то образом препятствовать следствию, например, связаться по интернету с не установленными следствием лицами, которые могут быть причастны к данному делу. Однако та часть обвиняемых, которым изменена мера пресечения, также может это сделать", - подчеркнула адвокат.

Следствие по делу окончено, с июля прошлого года идет процесс ознакомления с материалами уголовного дела, которые составляют 690 томов, отметила она. "Мой подзащитный делает все возможное, чтобы не затягивать ознакомление, однако в условиях следственного изолятора знакомиться в день больше чем с четырьмя томами, сложно. Потому что там ограничено время - 4-4,5 часа в день, следственных кабинетов всего пять, что также ограничивает возможность изучения материалов дела", - заявила адвокат. Она просила суд изменить меру пресечения Точилину на другую, не связанную с содержанием под стражей.

Представитель прокуратуры заявил, что Точилин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, поэтому его следует оставить под стражей. Сам Точилин ничего не сказал, согласившись со своим адвокатом.

Суд оставил решение в силе. Точилин пробудет в следственном изоляторе до 9 июля.

В карточке дела на сайте Третьего апелляционного суда указано, что было оспорено и решение о продлении ареста Роману Кусакину и Анастасии Семеровой, однако суд также оставил их в силе.

Комментируя решение суда, адвокат отметила, что складывается парадоксальная ситуация. "С одной стороны, следствие торопит Точилина в ознакомлении с материалами уголовного дела, с другой – ходатайствует о его оставлении под стражей. Но находясь под стражей он быстрее не ознакомится с 690 томами. Это может затянуться. В СИЗО ограничено время, ограничены кабинеты, следователь не всегда может туда попасть", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Финансовая пирамида действовала в республике около одного года, с апреля по ноябрь 2020 года. Ее рекламировали в соцсетях местные блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева. В конце 2020 года прекратились выплаты по вкладам, после чего поднялся скандал. Потерпевшие стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. Были задержаны, в том числе блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева. Подробности о деле собраны в справке "Кавказского узла" "Инстаграм-пирамида: за что арестовали блогеров из Кабардино-Балкарии".

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