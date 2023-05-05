Мать осужденного волгоградского подростка сочла безопасным пребывание в Армении

05 мая 2023, 18:42

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При экстрадиции осужденного по делу о терроризме волгоградского подростка в Армении будут рассматриваться исключительно правовые аспекты, а не материалы дела, по которому его признали виновным, сообщила защита. По словам матери подростка, они с сыном чувствуют себя в безопасности в Армении, но планируют перебраться в Европу.

"Кавказский узел" писал, что волгоградский подросток, приговоренный к принудительному лечению в психбольнице по делу о подготовке теракта в школе, отпущен из изолятора временного содержания в Ереване, куда он был ранее помещен после задержания полицейскими. В полиции юноша написал заявление на предоставление политического убежища.

14 июля 2022 года суд в Ростове-на-Дону признал подростка из Волгограда виновным в подготовке нападения на школу и, посчитав, что юноша общественно опасен, постановил отправить его в стационар специального типа для принудительных медицинских мер. 9 января апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор. Мать рассказала, что у сына только наладилась более-менее нормальная жизнь, он поступил в колледж, а приговор суда лишает его надежды на будущее. 24 февраля стало известно, что подросток вместе с матерью покинул Россию.

У подростка из Волгограда, осужденного по делу о терроризме, на данный момент какого-либо официального статуса нет, заявила в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

Она отметила, что российского подростка продержали под арестом немногим более 10 часов. По ее словам, почти сразу же ему был предоставлен адвокат. "В полиции составили протокол о задержании. Защита выслала запросы в МВД, Минюст и Генпрокуратуру, требуя предоставить правовые основания на экстрадицию. И примерно через час подростка освободили", - рассказала адвокат.

Есть ли запрос российской стороны об экстрадиции, и какова позиция армянской стороны на требование об экстрадиции станет известно, когда получим на следующей неделе ответы на запросы, добавила Чатинян. "Если будет угроза депортации, защита непременно обратиться в ЕСПЧ. Для обращения в ЕСПЧ должны быть правовые основания", - пояснила она.

Адвокат также пояснила, что армянская сторона рассматривает исключительно правовые обоснования требования об экстрадиции. "Материалы дела не рассматриваются. Такого не может быть одновременно в двух странах. Только законность экстрадиции, а не вопрос вины или назначения наказания", - подчеркнула Чатинян.

Мать подростка заявила, что они с сыном чувствуют себя в Армении в безопасности. "Тем не менее, в наших планах есть переезд в европейскую страну. В Россию вернуться мы не можем. Каких-либо опасений, что Европа нас выдаст России, у нас нет. Наш кейс довольно большой, к тому же, правозащитные организации помогают нам", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, резонанс в СМИ о задержании ее сына помог. "Публикации помогли, когда мы были еще в России, и сейчас", - пояснила женщина.

При наличии в уголовном деле признаков ЕСПЧ может пресечь экстрадицию, сообщил ранее юрист-международник Ара Казарян. Также, по его мнению, отказ в экстрадиции актуален для России. "На основании статьи 39 Регламента ЕСПЧ суд вправе запретить Армении выдачу из-за угрозы политического преследования. Все зависит от деталей уголовного дела, но фактор России <...> работает в пользу задержанного. После получения решения ЕСПЧ такие люди могут также обратиться к властям Армении за получением статуса беженца", - сказал адвокат.

Школьник был арестован в июне 2020 года, тогда ему было 14 лет. По версии следствия, подросток готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, для чего самостоятельно изготовил бомбу. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, указывала защита.

После пребывания подростка в областной психиатрической больнице №1 главврач учреждения выдал справку о том, что заключение экспертизы в отношении школьника не соответствует действительности, сообщил 3 сентября 2021 адвокат Андрей Гордеев. Ранее такое же мнение высказал адвокат Сергей Башбаков. "Мне непонятно, как его признали невменяемым. На мой взгляд, он вменяемый, обычный нормальный подросток", – сказал он.

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