Подросток из Волгограда попросил убежище в Армении

03 мая 2023, 19:49

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Полиция Еревана на 72 часа задержала волгоградского подростка, приговоренного к принудительному лечению в психбольнице по делу о подготовке теракта в школе, ему грозит экстрадиция в Россию. В полиции юноша написал заявление на предоставление политического убежища, сообщила его мать.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля 2022 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал подростка из Волгограда виновным в подготовке нападения на школу и, посчитав, что юноша общественно опасен, постановил отправить его в стационар специального типа для принудительных медицинских мер. 9 января апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор. Мать рассказала, что у сына только наладилась более-менее нормальная жизнь, он поступил в колледж, а приговор суда лишает его надежды на будущее. 24 февраля стало известно, что подросток вместе с матерью покинул Россию.

Школьник был арестован в июне 2020 года, тогда ему было 14 лет. Следствие решило, что подросток готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, для чего самостоятельно изготовил бомбу. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, указывала защита. После пребывания подростка в областной психиатрической больнице №1 главврач учреждения выдал справку о том, что заключение экспертизы в отношении школьника не соответствует действительности, сообщил 3 сентября 2021 адвокат Андрей Гордеев. Ранее такое же мнение высказал адвокат Сергей Башбаков. "Мне непонятно, как его признали невменяемым. На мой взгляд, он вменяемый, обычный нормальный подросток", - сказал он.

В Ереване сегодня утром задержан объявленный Россией в международный розыск 17-летний подросток из Волгограда, приговоренный к принудительному бессрочному психиатрическому лечению. Мать подростка сообщила, что в полиции ее сын по совету адвоката "Армянской Хельсинкской группы" написал заявление на предоставление ему политического убежища, заявив, что в России ему грозит опасность, Она добавила, что армянские силовики интересовались, не связан ли подросток с ложными минированиями ереванских школ, сообщил сегодня Telegram-канала Sota.

По словам матери, место, где находится юноша, силовикам в России сообщил ее бывший муж и отец мальчика. В Ереване женщина и ее сын ждали оформления визы в Европу, говорится в публикации.

Сейчас юноша задержан на 72 часа, далее состоится суд, который примет решение о его экстрадиции в Россию, сообщила его мать изданию "Кавказ.Реалии"*. По ее словам, правозащитники оказывают сыну помощь. Она отметила, что будет обращаться за поддержкой в различные инстанции, в том числе "по дипломатической линии", чтобы предотвратить депортацию, говорится в сегодняшней публикации.

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