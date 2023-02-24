Осужденный по делу о терроризме юноша из Волгограда покинул Россию

24 февраля 2023, 20:42

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Подросток из Волгограда, приговоренный к принудительному лечению по делу о терроризме, вместе с матерью уехал из России. Он объявлен в федеральный розыск.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля 2022 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал подростка из Волгограда виновным в подготовке нападения на школу и, посчитав, что юноша общественно опасен, постановил отправить его в стационар специального типа для принудительных медицинских мер. 9 января апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор. Мать рассказала, что у сына только наладилась более-менее нормальная жизнь, он поступил в колледж, а приговор суда лишает его надежды на будущее.

Школьник был арестован в июне 2020 года, тогда ему было 14 лет. Следствие решило, что подросток готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, для чего самостоятельно изготовил бомбу. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, указывала защита. После пребывания подростка в областной психиатрической больнице №1 главврач учреждения выдал справку о том, что заключение экспертизы в отношении школьника не соответствует действительности, сообщил 3 сентября 2021 адвокат Андрей Гордеев. Ранее такое же мнение высказал адвокат Сергей Башбаков. "Мне непонятно, как его признали невменяемым. На мой взгляд, он вменяемый, обычный нормальный подросток", - сказал он.

Подросток из Волгограда, которого суд приговорил к принудительному лечению по обвинению в подготовке нападения на школу, вместе с матерью уехал из России, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Семья приняла решение покинуть страну после того как апелляционная инстанция оставила приговор юноше в силе, рассказала его мать.

"Вечером после суда мы вернулись, и нам позвонил сотрудник ФСИН. Говорит: "А пусть <...> зайдет". Ну, чтобы браслет на него надеть. Я говорю, что он занят, завтра придет. На следующий день опять звонок. Мы понимаем, что больше нам деваться некуда, собираем сумку и просто уезжаем", – заявила она в интервью, которое размещено в YouTube-канале SOta.

По словам матери, врачи психиатрической больницы, в которой по решению суда во время процесса находился сын, сообщили ей, что приговор о принудительных мерах медицинского характера подразумевает не менее пяти лет в больнице. "Главврач нам лично говорила, что не видит у <юноши> никаких заболеваний абсолютно, но будет вынуждена его лечить", - сообщила мать юноши, следует из интервью от 23 февраля.

Судебный эксперт-психиатр рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла", что Анатолий Кривошеев отметил, что диагноз, поставленный юноше экспертами Института имени Сербского, может быть основой для признания невменяемости. Порядок принудительного лечения в стационаре для людей с такими заболеваниями определяется судом на основе заключения экспертов."Прекратить или изменить режим лечения (например, облегчить его) также может только суд в присутствии всех участников судебного процесса - больного, его адвоката и прокурора", - сказал Кривошеев корреспонденту "Кавказского узла".

Подросток из волгограда, осужденный по делу о терроризме, объявлен в розыск, сообщил в тот же день Telegram-канал Sota. В сообщении также опубликован скриншот сообщения о розыске.

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