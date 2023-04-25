Родители детей с ахондроплазией во время акции протеста. 24 апреля 2023 г. Фото: Ника Бурдули https://ru.netgazeti.ge/51156/

25 апреля 2023, 13:06

Родители детей с ахондроплазией объявили бессрочную акцию протеста в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Участники акции протеста в Тбилиси заявили, что намерены оставаться около здания правительственной канцелярии до тех пор, пока власти не обеспечат их детей лекарством от ахондроплазии. Также они объявили о намерении каждый вечер проводить марш около парламента Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", родители детей с ахондроплазией с 18 апреля проводят акцию протеста в Тбилиси около правительственной канцелярии, требуя встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили для решения вопроса о финансировании лечения их детей препаратом "Возоритид". 24 апреля Гарибашвили  заявил, что власти Грузии не против импорта в страну препарата для лечения детей с ахондроплазией, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрила его применение.

Ахондроплазия — врожденное заболевание, вызываемое генетической патологией, которая препятствует нормальному росту костей и приводит к нарушению пропорций скелета. "Возоритид", применяемый для лечения больных с ахондроплазией в детском возрасте, стимулирует рост костей, указано в публикации от 19 ноября 2021 года на сайте управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов США.

Родители детей с ахондроплазией провели шестую ночь около здания правительственной канцелярии в Тбилиси. Участники акции протеста заявили, что намерены оставаться на этом месте до тех пор, пока власти не выделят финансирование на закупку лекарств, необходимых для лечения их детей.

"Родители не прекратят акцию протеста. Мы сменяем друг друга каждый вечер. Нас 12 человек. Мы будем здесь, пока не добьемся обеспечения наших детей лекарствами", – привел сегодня Netgazeti.ge слова одного из участников акции протеста.

Протестующие также заявили, что ежедневно в 19.00 они будут проходить маршем около здания парламента Грузии, а затем возвращаться к месту проведения акции протеста к зданию правительственной канцелярии.

"Я не собираюсь оставлять своих двух детей, или уезжать в другую страну для того, чтобы найти лекарство для их лечения. Я не позволю, чтобы в стране продолжалась эта несправедливость. Я жду, когда дети будут обеспечены лекарствами. Пока его у нас нет, я буду оставаться здесь", – привел сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи" слова другого протестующего.

Напомним, ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили после встречи с родителями заявил, что ни одна страна не финансирует лечение "Возоритидом". Однако родители возразили, что, например, в Германии это лекарство применяется. 21 апреля на встрече с протестующими глава Минздрава повторил свой довод, и родители вновь возразили, что по их данным, в Италии, Чехии и Италии лечение этим препаратом финансируется государством, а в США – из президентского фонда.

В Грузии около 30 детей, больных ахондроплазией. Годичный курс лечения "Возоритидом" стоит около 200 тысяч долларов, сообщило 22 апреля "Новости-Грузия".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Родители больных детей потребовали от Минздрава Грузии обеспечить их лекарствами", "Участники акции в Тбилиси потребовали помощи властей в лечении больных детей", "Работники скорой помощи в Грузии потребовали повышения зарплаты".

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 апреля 2023, 12:11

  • Приговор Дарье Полюдовой оставлен в силе

    Апелляционный суд оставил в силе приговор активистке из Краснодарского края Дарье Полюдовой*, осужденной за создание экстремистского сообщества и публичное оправдание терроризма.

25 апреля 2023, 11:38

  • Пикеты журналистов напомнили махачкалинцам о деле Абдулмумина Гаджиева

    Жители Махачкалы выказали активную поддержку коллегам журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева во время одиночных пикетов, которые они провели с требованием освободить его. Родственники Гаджиева рассказали, что жители республики продолжают обращаться к ним с вопросами о судьбе журналиста.

25 апреля 2023, 11:29

  • Ветеран войны в Чечне осужден за оставление части во время СВО

    Южный окружной военный в Ростове-на-Дону суд утвердил приговор рядовому Виталию Маткину, ранее участвовавшему в контртеррористической операции в Чечне, за самовольное оставление части во время спецоперации. Он приговорен к 5,5 года колонии общего режима.

25 апреля 2023, 10:43

25 апреля 2023, 09:46

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи