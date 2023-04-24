Гарибашвили отреагировал на акцию протеста родителей больных детей

24 апреля 2023, 17:39

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Власти Грузии не против импорта в страну препарата для лечения детей с ахондроплазией, но Всемирная организация здравоохранения пока не одобрила его применение, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Родители больных детей, продолжающие акцию протеста, заявили, что настаивают на личной встрече с премьером.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля родители детей с ахондроплазией заявили, что уже четвертые сутки проводят акцию около правительственной канцелярии, требуя встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Представители оппозиционных партий поддержали протест. В частности, лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе призвал правительство, политиков и бизнесменов создать в Грузии специальный фонд для закупки лекарств для детей с ахондроплазией и выразил готовность участвовать в финансировании фонда.

Протестующие заявили 20 апреля требуют встречи с премьер-министром для решения вопроса о финансировании лечения их детей препаратом "Возоритид". По их словам, они не получили исчерпывающих ответов от министра здравоохранения. Ранее после встречи с родителями министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, ни одна страна не финансирует лечение этим лекарством. Однако родители возразили, что, например, в Германии это лекарство применяется. 21 апреля на встрече с протестующими глава Минздрава повторил свой довод, и родители вновь возразили, что по их данным, в Италии, Чехии и Италии лечение этим препаратом финансируется государством, а в США - из президентского фонда.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня на заседании правительства прокомментировал ситуацию с финансированием лечения "Возоритидом". Он заявил, что в Европе идет дискуссия об использовании этого препарата, за которой Грузия постоянно следит. "Я хочу, чтобы всем было понятно, что государство не отказалось финансировать эти лекарства. […] Я понимаю их эмоциональность, их нервозность", - сказал Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам Гарибашвили, Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует использовать этот препарат. "Они все еще ждут окончания четвертой фазы исследований, выявления побочных эффектов, обнаружения отрицательных результатов, и после этого мы надеемся, что этот вопрос будет решен очень скоро", - сказал он.

Гарибашвили отметил, что власти Грузии не отказывались финансировать лечение этим препаратом, но «требуется немного подождать». Если бы власти "были безответственными популистами", то "выделили бы 10 миллионов и импортировали лекарство", но правительство будет следовать «правилам и квалифицированным мнениям», подчеркнул он.

В свою очередь родители больных детей продолжают акцию протеста и по-прежнему требуют встречи с премьером. Протестующие хотят, чтобы премьер-министр «нашел 20 минут» для встречи с родителями и сказал им, как долго они должны ждать окончательного решения, пояснила в телесюжете одна из участниц протеста Саломе Габелашвили, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие заявили, что уже шесть дней и ночей проводят акцию около правительственной канцелярии. Сегодня они попытались перекрыть дорогу, но полицейские не позволили им это сделать.

"Эти шесть дней и ночей для родителей невыносимы, стоять на улице, под дождем, в такую погоду. К сожалению, никто не приехал и никто не откликнулся. Никто не изъявил желания встречаться... У нас, родителей, есть единственное требование - встретиться с премьер-министром… Мы сегодня стоим у канцелярии и ждем, что в этот раз господин премьер-министр придет к нам и встретится с нами всего на 20 минут, чтобы услышать, о чем мы просим", - сказал один из протестующих в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие также пожаловались журналистам, что на их проблемы не обращает внимание Народный защитник. Однако представитель управления Народного защитника Лика Циклаури прибыла сегодня к митингующим и сказала, что омбудсмен Леван Иоселиани "работает над этим вопросом с первых дней, фактически общаясь как с министерством, так и с представителями матерей".

"У нас нет никаких рычагов, чтобы требовать что-то напрямую, но мы можем ускорить обсуждение этого вопроса через посредничество… Ежедневно, можно сказать, мы находимся в контакте, и этот вопрос обсуждается, он не закрыт министерством. Мы надеемся, что будет решение в интересах детей", - сказала Лика Циклаури в эфире телеканала.

Напомним, в Грузии около 30 детей, больных ахондроплазией. Годичный курс лечения "Возоритидом" стоит около 200 тысяч долларов, сообщило 22 апреля "Новости-Грузия". Ахондроплазия — врожденное заболевание, вызываемое генетической патологией, которая препятствует нормальному росту костей и приводит к нарушению пропорций скелета. "Возоритид", применяемый для лечения больных с ахондроплазией в детском возрасте, стимулирует рост костей, указано в публикации от 19 ноября 2021 года на сайте управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов США.

23 марта родители детей с ахондроплазией провели акцию около здания Минздрава Грузии, требуя встречи с руководством ведомства. Они утверждали, что представители Минздрава ранее обещали решить вопрос с ввозом в Грузию "Возоритида". Чиновники в тот день проигнорировали акцию.

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