Адвокатская палата отказалась наказать защитника уроженцев Дагестана по жалобе ФСИН

23 апреля 2023, 17:46

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Адвокатская палата Саратовской области не удовлетворила требование УФСИН наказать адвоката Азу Алиеву, которая также защищает уроженцев Дагестана, пострадавших от пыток в калмыцкой колонии. Требование ведомства противоречило кодексу профессиональной этики адвокатов, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", Управление ФСИН по Саратовской области подало в региональную адвокатскую палату жалобу на адвоката Азу Алиеву, представляющую интересы заключенных. Ведомство потребовало привлечь Алиеву к дисциплинарной ответственности, назвав "порочащим честь, достоинство и деловую репутацию" ее интервью о пытках в СИЗО № 1 по Саратовской области. Аза Алиева, получив уведомление из палаты, заявила, что УФСИН не имело права подать на нее жалобу в палату. Она отметила, что аналогичную жалобу на ее коллегу Снежану Мунтян написал один из обвиняемых по делу о пытках в саратовской туберкулезной больнице. "Со Снежаной Мунтян мы пришли к выводу, что на нас началась травля", - сказала Алиева.

В ноябре 2021 года правозащитный проект Gulagu.net обнародовал видеодоказательства насилия и пыток жителей Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Публикация вызвала резонанс: в частности, депутаты Госдумы от Дагестана попросили Генпрокуратуру, Минюст, Следственный комитет и ФСИН представить данные о пытках заключенных. Президентский Совет по правам человека провел опрос заключенных, и они подтвердили сведения о массовом насилии. О том, чем известна саратовская областная туберкулезная больница, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

Адвокатская палата не стала применять в отношении Азы Алиевой меры наказания после жалобы УФСИН, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама Аза Алиева.

По ее словам, адвокатская палата прислала ей жалобу ведомства и попросила написать объяснение. "Я написала и указала, что я посещала осужденного, который под адвокатский опрос дал полные пояснения о том, что его избивали, было вывихнуто плечо, сломаны два пальца ноги, с его слов, все это было зафиксировано врачами. Адвокатский опросник, кстати, он заполнял сам. Также он мне дал подписку о том, чтобы я осветила эту историю, что я и сделала. Буквально недавно я звонила в адвокатскую палату, где мне сказали, что принято решение не привлекать меня к дисциплинарной ответственности", - сообщила она.

Положение заключенных, в том числе выходцев с Кавказа, изменилось после того, как удалось привлечь внимание к пыткам в колонии, отметила Аза Алиева. "Ситуация изменилась кардинально. Об этом свидетельствует тот факт, что после этих дел я больше не слышала о пытках заключенных. Ко мне больше никто не обращался с подобными жалобами. Жалоб на насилие, избиение, вымогательство денег стало резко меньше. Был только один случай: мне сообщили, что в одном из исправительных учреждений Саратова, пока не буду называть имя, оказывается давление именно на заключенных, указанных в решении руководства учреждения как спецконтингент. И они должны привлекаться к труду. Вот такой вопрос поступил, но я пока не разобралась с ним в силу отсутствия времени", - рассказала Алиева.

По словам адвоката, все ее доверители, которые заявляли о пытках в Саратовской области, уже на свободе. "Все ребята, интересы которых я представляла, это большой круг запытанных людей. Но если говорить о выходцах с Кавказа, то это Мирзоев, Джамиев, Хаметов и другие. Все они освободились, сейчас на свободе. Из этого следует, что в этих учреждениях уже никто из моих доверителей не находится", - пояснила она.

После того, как факты издевательств стали известны, некоторые сотрудники были уволены и попали под следствие, но часть из них через некоторое время вновь были приняты на работу, отметила Аза Алиева. "Мы знаем об уволенных сотрудниках. Это [Александр] Калашников, начальник УФСИН по Саратовской области, начальник ОТБ-1 Мальцев. Были уволены также и другие сотрудники УФСИН, фамилии которых я сейчас не помню. Но многие под следствием в рамках возбужденных уголовных дел. К этим преступлениям был причастен большой круг людей. Но большая их часть, к сожалению, все еще работает. А те люди, которые были уволены, они все равно появляются в других исправительных учреждениях. То есть по факту происходит всего лишь рокировка", - подчеркнула она.

Снежана Мунтян отказалась от комментария по поводу жалобы на нее, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Адвокатская палата не обязана наказывать адвокатов по жалобе ФСИН, указала юрист Марина Агальцова. "Палата не обязана ничего рассматривать по жалобе ФСИН. Тем более, тут вопрос не про адвокатскую этику (а это преимущественно отношения между адвокатом и доверителем, и иногда между адвокатом и судом), а про защиту деловой репутации СИЗО", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в Кодексе профессиональной этики адвоката (КПЭА) четко определены поводы для начала дисциплинарного производства, и среди них нет жалоб ФСИН. "Жалобу на адвоката могут подать другие адвокаты, доверители адвоката или его законный представитель, вице-президент адвокатской палаты либо лицо, его замещающее, или орган государственной власти, уполномоченный в области адвокатуры и суда, или судья. Данный перечень является исчерпывающим. Любые другие поводы, согласно пунктам 4 и 5 статьи 20 КПЭА, являются ненадлежащими и не влекут за собой возбуждения дисциплинарного производства", - пояснила Марина Агальцова.

С коллегой согласился московский юрист Евгений Черноусов. "ФСИН может подать в суд на адвоката за то, что адвокат, например, сделал заявления, которые порочат деловую репутацию учреждения. Грубо говоря, нанес вред имиджу. Но в данном случае [управление] ФСИН обращается в адвокатскую палату для наказания адвоката, что не предусмотрено законом. И если палата отказалась наказывать адвоката, то это решение можно только приветствовать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Даже "при большом желании" палата не могла наказать адвоката по жалобе ФСИН, подчеркнул юрист. "Это было бы нарушением закона. Мне кажется, что в ФСИН решили таким образом оказать давление на адвоката с тем, чтобы было меньше внимания к нарушениям, допущенным в определенных учреждениях. Адвокатская палата в этой ситуации должна поддержать адвоката и защитить от попыток давления", - сказал он.

Напомним, Аза Алиева и Снежана Мунтян также защищают права заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда (также упоминается как Давуд) Курамагомедова, обвиняемых в нападении на сотрудников колонии в Калмыкии и призывах к массовым беспорядкам. По версии следствия, 5 августа 2022 года двое осужденных, используя заточку и арматуру с топорищем, напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии.

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что более ста заключенных колонии были избиты в связи с убийством сотрудника колонии. Аза Алиева посетила Магомеда Атимагомедова в СИЗО и обнаружила его в крайне тяжелом состоянии - его пытали, жестоко избивали и обливали кипятком, принуждая к подписанию нужных показаний, сообщили правозащитники. Атимагомедов рассказал адвокату, что Дауда Курамагомедова также подвергли пыткам. В марте 2023 года суд в Калмыкии отправил под арест шестого сотрудника колонии, обвиняемого в пытках заключенных из Дагестана.

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