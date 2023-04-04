Минздрав Грузии отреагировал на протест коллектива Республиканской больницы

04 апреля 2023, 08:24

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Замглавы Минздрава Грузии Зураб Азарашвили встретился с сотрудниками крупнейшей многопрофильной государственной больницы в Грузии, которые около двух недель проводят протест против ее сноса. Азарашвили пообещал протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. Врачи заявили, что будут протестовать, пока не выполнят все их требования.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 апреля сотрудники крупнейшей в Грузии государственной больницы – Центральной университетской клиники имени Кипшидзе (Республиканской больницы) провели в Тбилиси акцию протеста против реорганизации этого медучреждения, заявив, что не позволят властям снести здание. К акции присоединились и работники других клиник.

Заместитель министра здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили встретился с врачами Республиканской больницы, которые уже около двух недель проводят акцию протеста против ее сноса. Участники акции протеста потребовали, чтобы их трудоустроили – чтобы они смогли работать в то время, пока будут вестись работы по сносу больницы. Кроме того, они потребовали личной встречи с главой Минздрава Амираном Гамкрелидзе, передал вечером 3 марта на своем сайте грузинский "Первый канал".

Зураб Азарашвили заверил врачей, что министр с ними встретится. По их словам, глава Минздрава также намерен ознакомить врачей с новой концепцией Республиканской больницы. Согласно проекту, часть здания будет не снесена, а реконструирована. На текущем этапе Минздрав ожидает одобрения проекта от Европейского инвестиционного банка.

Азарашвили пообещал участниками акции протеста, что их встреча с главой Минздрава Грузии состоится в конце недели. В ответ врачи заявили, что не намерены прекращать акцию протеста до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены, отметил вечером 3 марта на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Напомним, 27 марта сотрудники Республиканской больницы провели митинг, на котором потребовали встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Протестующие также попросили разъяснить, какой будет судьба клиники и сотрудников, если здание будет снесено. Гарибашвили их заверил, что ни один сотрудник больницы не останется без работы, а строительство новой клиники планируется на старом месте.

Ранее, 22 марта, сотрудники Республиканской больницы выступили против планов реорганизации медучреждения и его переезда в другое здание. В своем обращении они пояснили, что министр здравоохранения анонсировал снос здания больницы, однако коллективу не было объявлено, куда клиника переносится.

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