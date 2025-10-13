Житель Дагестана обвинен в аферах с выплатами "чернобыльцам"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело жителя Дагестана, обвиненного в незаконном получении и обналичивании жилищных сертификатов, положенных ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2022 года следователи сообщили о начале расследования дела о мошенничестве при получении выплат. По их версии, шесть человек в 2017-2020 годах по фиктивным документам получили в Бабаюртовском районе жилищные сертификаты, положенные ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, обналичили их и похитили более 50 миллионов рублей.

Завершено расследование уголовного дела жителя Дагестана, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Дагестану.

По версии следствия, в 2017-2020 годах обвиняемый вступил в сговор с шестью ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающими в Бабаюртовском районе, для получения сертификата на жилье, чтобы затем заключить фиктивные договоры купли-продажи жилья.

"На основании указанных фиктивных актов и других представленных документов, уполномоченные сотрудники администрации МО "Бабаюртовский район" сформировали учетные дела, которые направили в министерство труда и социального развития республики для рассмотрения. По результатам рассмотрения документов шести ликвидаторам были выданы государственные жилищные сертификаты о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в общей сумме более 52 млн рублей, которые были обналичены и переданы обвиняемому и иным участниками организованной группы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело было выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. "В отношении других участников организованной группы расследование продолжается", - говорится в публикации.

Часть 4 статьи 159.2 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

