Свидетель Иеговы* из Карачаево-Черкесии назвала несправедливым преследование верующих

14 марта 2023, 20:44

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Урупский районный суд Карачаево-Черкесии рассматривает дело Свидетелей Иеговы* Ирины Перефильевой и Светланы Гергоковой, которые обвиняются по экстремистским статьям. Перефильева заявила в суде, что верующие молились и обсуждали вероучение, а обвинение не привело ни одного факта, подтверждающего обоснованность уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", по числу уголовных дел против Свидетелей Иеговы* на юге России выделяются Краснодарский край и Ростовская область. В Карачаево-Черкесии возбуждено одно дело в отношении верующих из поселка Медногорский, сообщил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

Урупский районный суд Карачаево-Черкесии рассматривает уголовное дело против двух местных Свидетельниц Иеговы*, Ирины Перефильевой и Светланы Гергоковой. Они обвиняются по статьям о склонении, вербовке или ином вовлечении лица в экстремистскую деятельность (часть 1.1 статьи. 282.2 УК) и участии в деятельности экстремистской организации (части 1.1 и 2 статьи 282.2 УК), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

В январе 2021 года в поселке Медногорский сотрудники ФСБ провели обследования в квартирах местных верующих, включая Ирину Перефильеву. В ноябре 2021 года Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело за вовлечение в деятельность экстремистской организации. На следующий день в ее квартире провели обыск. В том же месяце Перефильеву обвинили еще и в участии в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, она организовала богослужения верующих, а также изучала вместе с ними религиозные книги. В ноябре 2022 года дело поступило в суд, сообщил портал, информирующий о преследовании Свидетелей Иеговы* в России.

На заседании 6 декабря 2022 года Ирина заявила, что "совместное обсуждение вероучений, молитвы и богослужения — это обычная практика для многих конфессий, распространение веры или проповедь — отличительная черта христианства". Она отметила, что уголовное преследование за такие действия "без установления хотя бы одного признака экстремизма — а в настоящем обвинении не приведено ни одного такого факта — является незаконным", - приводятся ее слова в пукбликации. По решению суда Перефильева находится под подпиской о невыезде, указано в сообщении.

На портале не содержится информации о Светлане Гергоковой, однако она проходит по одному делу с Ириной Перфильевой, следует из карточки дела.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело в отношении Перефильевой и Гергоковой оно поступило в суд 9 ноября 2022 года, 6 декабря началось его рассмотрение. состоялись пять заседаний суда, очередное намечено на 20 марта, указано в карточке дела на сайте Урупского районного суда.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов

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