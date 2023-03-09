Бастрыкин обратил внимание на отравление Алаудинова

09 марта 2023, 10:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после попытки отравить командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 марта стало известно, что адвокат командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова Денис Шапиро потребовал, чтобы Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство после попытки отравить Алаудинова.

Инцидент с Алаудиновым напомнил о смерти Хаттаба – одного из лидеров сепаратистов в Чечне. 25 апреля 2002 года ФСБ официально объявила об убийстве Хаттаба, по данным арабской газеты "Аль-Хайят", Хаттаб был отравлен. Он получил письмо из Саудовской Аравии, которое сотрудники российских спецслужб сначала перехватили, а потом обработали сильнодействующим ядом и через своих агентов передали Хаттабу, говорится в биографии Хаттаба, опубликованной "Кавказским узлом".

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководству главного военного следственного управления СК России возбудить уголовное дело после попытки отравить Апти Алаудинова, сообщил сегодня Следком.

"Ход расследования поставлен на контроль", – сказано в Telegram-канале ведомства.

В сообщении при этом не уточняется, в отношении кого и по какой статье будет возбуждено уголовное дело, а также не приведены иные подробности.

Напомним, ранее адвокат Алаудинова Денис Шапиро пояснил, что после попытки отравить Алаудинова первичные материалы оказались у дознавателей войсковой части, к которой приписаны Алаудинов и его помощники. Следствию на могут дать ход, так как для этого необходимо провести полноценное расследование, в том числе назначить экспертизы и получить их результаты, пояснил он.

Попытка отравить Алаудинова произошла 8 февраля. Конверт с отравляющим веществом имел резкий запах, рассказал ранее Алаудинов по видеосвязи главе Чечни Рамзану Кадырову. Глава Чечни в опубликованном 14 февраля разговоре с Алаудиновым перед телекамерой пообещал отомстить за попытку отравления. "Я думал, в современном мире настоящие мужчины только воюют на войне, а оказывается, есть такие и у нас. Но мы тысячу раз отомстим", – заявил Кадыров.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.