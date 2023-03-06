Блокада Лачинского коридора помешала строительству жилья для вынужденных переселенцев

06 марта 2023, 04:42

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Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе остановились почти все строительные работы. Вынужденные переселенцы опасаются, что из-за этого им придется долго ждать обещанного жилья.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение ввести регулирование цен на товары, и предупредили предпринимателей о наказании за необоснованное повышение их стоимости.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества.

В результате блокады Лачинского коридора с начала 2023 года общий объем строительства в Нагорном Карабахе сократился на 90-95% из-за нехватки стройматериалов, так как они завозились из Армении, и лишь несколько строительных компаний пока продолжают работы благодаря остаткам материалов, полученных до блокады, сообщили 5 марта корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве градостроительства Нагорного Карабаха.

По словам сотрудника министерства, проведена инвентаризация имеющихся стройматериалов, и если блокада затянется, то строительные работы полностью остановятся, а семьи вынужденных переселенцев лишаться возможности получить новое жилье.

До начала блокады Лачинского коридора в эксплуатацию было сдано до тысячи квартир и жилых домов для семей вынужденных переселенцев, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в комитете по жилищным вопросам Нагорного Карабаха.

Сотрудник комитета отметил также, что в начале 2023 года планировалось сдать еще 500 квартир, однако блокада помешала завершению работ на этих объектах, в очереди на оформление жилья в республике находится порядка 8 500 семей.

«Из-за сложной экономической ситуации в результате блокады в республике 5700 человек лишились рабочих мест и дохода», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Информационного штаба правительства Нагорного Карабаха.

По его словам, «большую часть из них составляют рабочие строительных компаний, зарегистрированные как уволенные из-за отсутствия фронта работ».

«Из-за кризиса, возникшего в результате блокады, работодателям пришлось прибегнуть к увольнениям или сокращениям, однако этим работникам будет оказана поддержка в размере минимальной заработной платы пока за январь месяц», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства социального развития и миграции.

В частности, те работники, которые трудились в отраслях, пострадавших от блокады и были уволены, получают финансовую поддержку в размере минимальной зарплаты - 68 000 драмов (175 долларов). Те, кто был зарегистрирован как частный предприниматель, но остался без дохода из-за блокады, имеет несовершеннолетних детей получают единовременную материальную помощь в размере от 20 до 40 тысяч рублей на каждого ребенка (от 51 до 103 долларов). В ведомстве отметили, что выплаты начались в конце февраля.

У Мгера Гукасяна трое детей. Он как электрик-монтажник, работал на одной из строительных площадок, где строили многоквартирные здания для семей из Гадрутского района. «Мой работодатель не уволил никого из строителей и даже наемных рабочих, и пообещал, что заплатит всем зарплату за месяцы простоя из-за блокады», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, за декабрь они получили зарплату, так как полноценно работали, ведь еще были стройматериалы. «Но уже с начала года работы стало меньше и постепенно она прекратилась, так как закончились стройматериалы», - сказал мужчина.

Сержик Гукасян рассказал, что с января стал безработным, так как стройка, где он работал, приостановилась, рабочих всех временно уволили. «Я подал заявление в правительство, чтобы воспользоваться финансовой поддержкой по программе для уволенных и сокращенных работников во время блокады. Мое заявление одобрили. Обещали в скором времени начать выплаты», - рассказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Центр детско-юношеского творчества Гадрутского района после войны возобновил работу в Степанакерте, несколько филиалов работает в Армении. На сегодня в Центре в Степанакерте и филиалах в Армении работают 25 педагогов, учатся до двести детей из семей вынужденных переселенцев.

По словам директора центра Ирины Тамразян, если бы не проблема с жильем, то большинство семей вынужденных переселенцев не оставалась бы в Армении.

«Большинство моих педагогов и семьи учеников живут на съемных квартирах, как в Степанакерте, так и в Армении. Наши доходы никак не соответствуют ценам на аренду жилья – после войны аренда жилья выросла в несколько раз. Правительство выдает ежемесячно по 40 тысяч драмов (103 доллара) на каждого члена семьи финансовую помощь. Если семья многочисленная, из 5-6 человек, то полученную сумму можно заплатить за аренду жилья. Но если семья небольшая, то беженцы сталкиваются с большими проблемами, ведь кроме аренды надо еще иметь прожиточный минимум. Поэтому вопрос жилья для вынужденных переселенцев должен решаться в первую очередь, и тогда многие семьи вернуться в Арцах (Нагорный Карабах)», - сказала она.

Тамразян добавила, что сама вынуждена проживать в маленькой комнате в одном из недорогих отелей Степанакерта, потому что ее директорская зарплата «не позволяет арендовать жилье и обеспечить пропитание».

Молодая учительница Алена Саргсян из Гадрутского района, после окончания войны 2020 года из эвакуации вернулась в Степанакерт. По ее словам, ей удалось устроиться на работу – преподавать пару часов изобразительное искусство в одном из образовательных учреждений.

«Но это такая мизерная зарплата, что я работаю лишь в надежде, что мне увеличат часы в новом учебном году. А чтобы платить за аренду жилья несколько таких же молодых учителей, как я, объединились и арендовали жилье. Только так нам удается пока оплачивать аренду, коммунальные и пропитание. На что-то другое денег просто не хватает. А просить каждый раз у родителей денег как-то совестно, так как они тоже живут на съемной квартире в Ереване. Но у них немного нормально с работой, так как в большом городе легче найти подработку», - рассказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Армен Габриелян - вынужденный переселенец из города Шуши. У него семья и родители-пенсионеры. Мужчина работает на двух работах. По его словам, они все вместе проживают в одной из гостиниц Степанакерта, а помощь каждому члену семьи по 40 тысяч драмов уходит на оплату проживания в этой гостинице, включая коммунальные расходы.

«Мы ожидали, что в течение 2023 года наш вопрос жилье будет решен, потому что для беженцев из Шуши в Степанакерте строят дома, но из-за блокады строительные работы приостановились. Мы опасаемся, что в этом году наша семья не получит долгожданное жилье», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, с 14 декабря 2022 года жители Армении требуют от властей конкретных действий для разблокировки Лачинского коридора, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН призвали разблокировать дорогу.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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