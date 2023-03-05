Каспийчане потребовали переселить их из аварийного общежития

05 марта 2023, 07:37

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Общежитие на улице Назарова в Каспийске находится в аварийном состоянии, но власти отказали его жильцам в строительстве нового многоквартирного дома. Чиновники предложили людям переселиться в другое жилье при условии доплаты, пожаловались жильцы общежития.

4 марта в Instagram-паблике* tut.dagestan было опубликовано видео, на кадрах которого жители аварийного общежития в Каспийске пожаловались, что власти отказываются их переселять в новое жилье. В описании ролика указано, что дом расположен в Каспийске, по улице Назарова, 1.

Один жильцов на кадрах видео демонстрирует ветхую стену дома. "Один толчок землетрясения и все, упадет наш дом", – сказал он.

"Полы проваливаются", – пожаловалась другая жительница.

Еще один жилец общежития заявил, что не проживает в своей комнате с 2018 года. "Потоп. Жить в этой комнате невозможно было. Были составлены акты о том, что комната непригодна для проживания. <…> Если посмотреть на проводку, то она вся практически изношена", – сказал он.

Власти заявили, что не могут построить дом на том месте, где стоит общежитие, добавил он. "[По словам чиновников] не хватает площади, не хватает плотности застройки", – сказал мужчина.

По мнению другого жильца, эти доводы необоснованные, поскольку рядом с общежитием ранее были построены новые многоэтажные дома. "Почему им можно, а нам нельзя?" – задался он вопросом.

"С нас требуют, чтобы мы доплачивали за дополнительные квадратные", – добавил житель Каспийска. По его мнению, это необоснованно.

"Моя комната в общежитии 24 квадратных метра. Минимальное то, что дает администрация, 35 квадратных метров. И она с меня требует за 11 квадратных метров доплатить. Хотя это незаконно", – сказал он.

Эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, на 07.35 мск 5 марта набрала 1716 отметок "нравится" и 92 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Все общежития разваливаются от срока службы уже, внутри плесень, сырость, которой люди дышат. Как достучаться до властей – не понятно", – написала 26yulichka.

"Дайте людям нормальное жилье, создайте условия для проживания", – призвала oksana__samir.

"Ждут, наверное, пока кто-то пострадает, потом начнут действовать", – предположила agaeva_21.

"Куда власти смотрят? Обратите внимание на жалобы людей", – написал пользователь hair_stilist_zuxra_.

На 07.35 мск 5 марта на сайте администрации Каспийска нет комментариев относительно требования жильцов аварийного общежития переселить их в новое жилье.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске отказались переселяться на окраину города. Переселение из центра города на окраину приведет к увеличению расходов, пояснили они 8 февраля. Предоставляемое жилье не должно ухудшить жилищные условия переселенцев, подчеркнула адвокат каспийчан Альбина Абдулкеримова.

23 января жильцы аварийных общежитий в Каспийске записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район.

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