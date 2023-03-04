Степанакерт обвинил Баку в саботировании решения Международного суда в Гааге

04 марта 2023, 01:20

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Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня сразу после проведенных переговоров при посредничестве командующего российскими миротворцами, что свидетельствует о нежелании Баку выполнять обязательства по разблокированию Лачинского коридора, в том числе решения Международного суда в Гааге, заявило министерство иностранных дел Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что азербайджанские военные несколько раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, люди не пострадали.

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха 3 марта обвинило вооруженные силы Азербайджана в нарушении режима прекращения огня. Комментарий об этом опубликован в телеграм-канале ведомства.

В нем говорится, что ведомство "решительно осуждает провокации азербайджанской стороны, совершенные сразу после очередной встречи между представителями республики Арцах (Нагорный Карабах - прим."Кавказского узла") и Азербайджанской республикой при посредничестве командующего миротворческим контингентом Российской Федерации в Арцахе (Нагорном Карабахе)".

По мнению МИД Нагорного Карабаха, действия азербайджанской стороны "явно свидетельствуют о нежелании безоговорочно выполнять свои обязательства по разблокированию Лачинского коридора, в том числе согласно постановлению Международного суда ООН".

Единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, закрыта 83-е сутки. В Нагорном Карабахе создана рабочая группа, которая обсудила с Азербайджаном неотложные гуманитарные вопросы. В конце февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях. При этом суд не удовлетворил требования Армении к Азербайджану о восстановлении подачи газа в Нагорный Карабах.

В комментарии ведомство отмечает, что считает необходимым, чтобы международное сообщество продолжило "реализацию конкретных мер по оказанию давления на Азербайджан с целью сдерживания его деструктивных действий и намерений, направленных на решение вопросов силовым путем".

Ранее министерство обороны Российской Федерации сообщило о трех нарушениях режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах, пострадавших не зафиксировано. "По данным фактам командование российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", - говорится в информационном бюллетене ведомства, опубликованном 3 марта.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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