Азербайджанские активисты во время акции протеста на трассе Горис - Капан. Стоп-кадр из видео https://apa.az/ru/sotsium/akciya-na-doroge-lacin-xankendi-prodolzaetsya-uze-62-i-den-foto-video-510538

03 марта 2023, 12:44

Блокада Лачинского коридора продолжается 82-е сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, закрыта 82-е сутки. В Нагорном Карабахе создана рабочая группа, которая обсудила с Азербайджаном неотложные гуманитарные вопросы.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. При этом протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). 2 марта Лачинский коридор оставался закрытым 81-е сутки.

В Степанакерте продолжаются перебои с электричеством, свет выключат на час через каждые три часа, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "Хорошо хоть подачу газа не перекрывают. Система выдачи талонов привела к тому, что на фрукты и овощи есть две цены, по талонам цена прежняя, без талонов – втрое дороже. Все подорожало – это факт, на который пока государство никак не откликнулось. Помощь выдают только тем, кто в результате блокады лишился работы. Что делать тем, кто годами безработный и кое-как перебивался на случайных подработках – неясно", – написал Симонян 1 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Лачинский коридор остается заблокированным 82-е сутки. В соответствии с решением, принятым на заседании Совета безопасности, в Нагорном Карабахе создана рабочая группа для обсуждения с азербайджанской стороной неотложных гуманитарных вопросов, сообщили в Информационном штабе.

В штабе миротворческих войск прошла встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана, на которой обсуждались вопросы обеспечения бесперебойной подачи газа, возможности осмотра единственной высоковольтной линии, входящей из Армении и находящейся под контролем Азербайджана, для проведения ремонта и восстановления энергоснабжения. Также поднимался вопрос полного открытия автомобильной дороги Степанакерт-Горис. Были достигнуты конкретные договоренности, о которых азербайджанская сторона обязалась доложить вышестоящим инстанциям, а также в ближайшие дни посредством миротворческого контингента проинформировать о результатах Степанакерт, пишет сегодня со ссылкой на Информационный штаб агентство "Новости-Армения".

При посредничестве и в сопровождении Международного комитета Красного Креста из Нагорного Карабаха в Армению перевезено восемь пациентов. Семь человек вернулись в Нагорный Карабах, сказано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Armenpress.

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Примечание:

"Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте", "Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору", "Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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