Уроженец Чечни добился отмены решения о депортации из Франции

03 марта 2023, 07:32

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Суд в Париже удовлетворил жалобу выходца из Чечни на решение МВД о депортации в Россию, признав, что на родине мужчине грозят пытки.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года французские правозащитные организации направили в ООН ноту о недопустимости депортации чеченских беженцев из Франции. Правозащитники призвали напомнить властям Франции об их обязательстве защищать этнические и религиозные меньшинства и обеспечивать их безопасность, а также отменить этнические критерии в борьбе с радикализацией и терроризмом и создать орган, который может принимать жалобы на дискриминацию административными мерами.

Отношение к выходцам из Чечни ухудшилось во Франции за последние пять лет, чеченцам все сложнее получать статус беженцев, а поводов для его лишения становится все больше, сообщил в пересказе ноты французских коллег Центр защиты прав человека "Мемориал". В 2017 году во Франции был принят закон "Об укреплении республиканских принципов", который наделил главу МВД правом устанавливать слежку за теми, кого МВД может подозревать в создании угрозы госбезопасности и общественному порядку. В частности, после принятия закона даже рукопожатие двух чеченцев власти могут посчитать подозрительным, а оспорить недоверие со стороны властей возможности нет, отметили правозащитники.

Суд признал риск пыток для уроженца Чечни в России

Административный суд Парижа удовлетворил жалобу беженца из Чечни на решение МВД Франции о его депортации в Россию, сообщил живущий в Европе историк и журналист Майрбек Вачагаев.

"Заявитель A. (в опубликованном судебном решении указаны только инициалы) оспаривал отказ МВД отменить принятое ранее решение о его высылке из Франции и определении России в качестве страны депортации. Также он просил отменить решение о запрете покидать пределы муниципалитета, определенного ему в качестве места жительства", - написал Вачагаев поздно вечером 2 марта в своем телеграм-канале "Чеченцы, диаспора, Европа".

Суд удовлетворил жалобу лишь в том, что касается депортации именно в Россию, отметил Вачагаев. "В остальных требованиях, то есть в отмене решения о выдворении из Франции и подписки о невыезде, суд отказал", - написал он.

Отменяя решение МВД, суд руководствовался принятым ранее по жалобе заявителя решением ЕСПЧ, установившего, что "существуют серьезные и доказанные факты, подтверждающие реальный риск того, что заявитель подвергнется обращению, противоречащему статье 3 Конвенции [о защите прав человека и основных свобод], если он будет возвращен в Российскую Федерацию", сообщило вечером 2 марта "Кавказ.Реалии"*.

"Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию", - говорится в статье 3 ("Запрещение пыток") Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Власти Франции смягчили отношение к выходцам из Чечни лишь после начала боев на Украине

Франция в 2017 году резко ухудшила отношение к просителям политубежища из Чечни. Уже к декабрю 2017 года было известно о примерно 10 выходцах из Чечни, которым грозит экстрадиция на основе лишь подозрений в связях с радикальными группировками, рассказала ранее "Кавказскому узлу" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации за права человека (FIDH) Саша Кулаева.

Вопрос о депортации чеченцев из Франции еще больше обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров.

В феврале 2022 года стало известно о смерти уроженца Чечни Дауда Мурадова, который в апреле 2021 года был депортирован из Франции. В московском аэропорту его задержали и обвинили в содействии террористической деятельности. Мурадов заявил, что его под пытками заставили подписать признательные показания. В конце 2021 года Мурадова перевезли в Грозный, где, по данным "Мемориала", вновь подвергли пыткам. 6 февраля родным Мурадова сообщили, что он скончался в больнице в Грозном, куда на скорой его доставили из СИЗО.

Власти Франции высылали чеченцев в Россию при малейшем подозрении, и массовая высылка остановилась лишь с началом военных действий на Украине, сообщила "Кавказскому узлу" руководитель "Чеченского комитета" во Франции Паскаль Шодо в связи с гибелью Дауда Мурадова. "Проблемы возникают не только у самих "экстремистов", но и у тех, кто просто был с ним знаком. Просто знакомство с "экстремистом" влечет за собой начало процедуры изъятия статуса беженца и срочной высылки на основе простых подозрений. И вот по прибытию в Москву эти люди передаются чеченским властям, которые под пытками выбивают из них признания. С этими людьми связь потеряна. Особенно возмутителен тот факт, что французские власти передали досье Даудова на получение убежища. Это просто позор", - сказала она.

Ранее, в мае 2021 года, французские правозащитники опубликовали заявление о том, что власти Франции сознательно нарушают международные правила, высылая в Россию уроженцев Чечни, которым на родине грозят пытки и жестокое обращение.

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