Чеченская театральная чиновница потребовала извинений от Сокурова

02 марта 2023, 05:31

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Руководитель Чеченского государственного драматического театра Хава Ахмадова сочла поводом для извинений высказывание кинорежиссера Александра Сокурова о культурных интересах жителей Северного Кавказа. стоп-кадр видео

Как писал "Кавказский узел", работы выпускников мастерской известного режиссера Александра Сокурова ранее неоднократно отмечались наградами различных международных кинофестивалей. 24 января стало известно, что фильм ученицы Сокурова Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу" вошел в программу Encounters Берлинского кинофестиваля, а в феврале вышел в прокат фильм ученицы Сокурова Тины Мастафовой "Тембот".

Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков. Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке на "Кавказском узле" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Директор Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Хава Ахмадова выступила с критикой в адрес кинорежиссера Александра Сокурова, который указал на отсутствие интереса к кинематографу на Северном Кавказе.

Слова Сокурова, на которые отреагировала Ахмадова, были опубликованы в Telegram-канале режиссера 28 февраля. Александр Сокуров констатировал, что работы молодых режиссеров с Северного Кавказа "встречаются с последовательным блокированием и презрительным отношением прокатчиков" в регионе.

По словам режиссера, отношение прокатчиков на Северном Кавказе к работам земляков выглядит так, будто авторы картин "навязывают народу некую чуждую форму культуры", - "а народ всеми силами отвергает подобное насилие и просит оставить в покое в его самости".

"Ни в Кабардино-Балкарии, ни в иных республиках печального Северо-Кавказского региона нет ни малейшего интереса ни к кинематографу, ни к культуре вообще. (...) Мои попытки изменить эту ситуацию провалились", - заявил Сокуров, добавив, что считает "неизбежным будущим" Северного Кавказа религиозную и политическую исламизацию.

Хава Ахмадова отреагировала на это высказывание Сокурова упреком со ссылкой на его возраст, "когда мудрость должна увеличиться". По словам Ахмадовой, режиссер "от силы пару раз" бывал на Северном Кавказе и не может судить о культурной жизни региона. "Все, что было сделано им, всё талантливое, всё хорошее, всё интересное – это всё зря, если в итоге человек делает такие высказывания", - цитирует ее слова 1 марта проект "Подъем".

Сдержанный интерес к последним фильмам учеников Сокурова на Кавказе обусловлен их тематикой, считает фотограф и тревел-блогер Тимур Агиров, прокомментировавший слова режиссера на своей Facebook-странице.

Дебютная кинокартина Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу", снятая полностью на чеченском языке, посвящена судьбам женщин и попытке преодоления несвободы. В горных селениях Дагестана, Кабардино-Балкарии, родном селе режиссера Мусаевой местные жители не дали снимать фильм на такую тему. По словам Малики, фильм не имеет шансов на прокат в Чечне.

Он выразил сомнение, что "тема разрыва между традицией и современностью и самоопределения женщин" актуальна для широких масс на Северном Кавказе, отнеся эту тематику к "рамкам мышления современной Европы".

"Я с уважением отношусь к выпускникам Сокурова, у них хорошие фильмы, но по большей части они авторские. Раскрывающие переживания режиссера. Но почему нельзя попробовать уловить переживания народа, его больные темы, и снять фильм для него?" - написал Агиров.

Представители чеченских властей неоднократно требовали извинений за различные высказывания, которые, по их мнению, затрагивали республику. Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, но распространилась и на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Высказывания Аоександра Сокурова не впервые вызывают резкую критику в Чечне. В декабре 2019 года режиссер высказал в разговоре с Владимиром Путиным сомнение, что Рамзан и Ахмат Кадыровы соответствуют званию Героя России. Рамзан Кадыров предложил привлечь Сокурова к ответственности, другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, обвинил режиссера в «примитивной провокации». Почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы.

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