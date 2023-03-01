01 марта 2023, 07:00

Два жителя Дагестана обвинены в организации ячейки "СССР"*

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Переданы в суд уголовные дела жителей Дагестана Татьяны Фоминой и Зайнуллы Абдуллаева, обвиняемых в организации ячейки запрещенной экстремистской организации. Еще одна сторонница "СССР" объявлена в розыск, сообщили следователи.

Главное следственное управление СКР по СКФО завершило расследование двух уголовных дел жителей Дагестана Татьяны Фоминой и Зайнуллы Абдуллаева, которые обвиняются по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации), сообщила 28 февраля пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, с 1 декабря 2019 года по 23 октября 2020 года Фомина и Абдуллаев участвовали в деятельности исполнительного комитета «Махачкалинского городского Совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР» - структурного подразделения запрещенного экстремистского объединения «СССР».

"Кроме того, с 23 октября 2020 года по 12 марта 2022 года фигуранты совместно с Ларисой Бочиевой ("Кавказскому узлу" женщина представлялась в августе 2020 года как Лариса Бачиева. - Прим. "Кавказского узла") организовывали деятельность исполнительного комитета вышеуказанной организации", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Уголовные дела Фоминой и Абдуллаева с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. Ларисе Бочиевой предъявлено заочное обвинение по части 1 статьи 282.2 УК РФ, она объявлена в федеральный розыск, отмечается в публикации.

Части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривают соответственно до 10 лет и до шести лет лишения свободы.

Напомним, 17 августа 2020 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму пришли с обыском в офис организации "Исполком ДАССР", которую возглавляла Лариса Бачиева, называвшая себя председателем Совета министров Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Были изъяты все электронные носители информации и все документы, сообщила "Кавказскому узлу" Лариса Бачиева.

Лариса Бачиева ранее была активисткой движения в поддержку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, а затем участвовала и в различных протестных акциях, рассказал в августе 2020 года "Кавказскому узлу" политолог Эдуард Уразаев. "Значимой информации о ее связях с левыми партиями - КПРФ и "Коммунисты России" - нет", - отметил он, указав на политический характер преследования Бачиевой.

14 марта 2022 года суд в Махачкале постановил заключить под стражу предполагаемых организаторов и участников ячейки организации "Союз славянских сил Руси". По версии следователей, четыре жителя Дагестана привлекали людей к ее работе, организовывали собрания, проводили лекции по изучению идеологии объединения, "выражающуюся в отрицании распада СССР как государства, отрицании конституционного строя современной Российской Федерации". Имена арестованных следователи тогда не назвали.

Межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми. Организация была создана в 2010 году 25-летним уроженцем Душанбе Сергеем Тараскиным, который объявил себя врио президента СССР. Организация, возглавляемая Тараскиным, начала выдавать участникам "паспорта СССР". В марте 2018 года ФСБ возбудила дело из-за призывов к экстремизму, в рамках которого арестовали называющего себя "полпредом президента СССР" Андрея Злоказова, члена подразделения этой организации. Поводом стала переписка с военнослужащими Минобороны и сотрудниками Росгвардии, в которой Злоказов требовал создать отряды самообороны против власти, сообщило 19 августа 2019 года РБК.

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* экстремистская организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд утвердил приговор "Гражданке СССР"* из Абинского района", "Сторонница "Граждан СССР"* осуждена на Кубани за подготовку покушения на раввина", "Трое жителей Кубани осуждены за экстремизм".

Автор: "Кавказский узел"

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