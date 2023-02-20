Никол Пашинян (слева) и Ильхам Алиев. Фото: пресс-служба президента Азербайджана, president.az

20 февраля 2023, 12:06

Аналитики в Баку назвали победой Азербайджана итоги мюнхенской встречи

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Армения и Азербайджан имеют полярные планы по достижению перемирия. Официальному Баку пока удается продвигать свои цели и влиять на ход переговоров, прокомментировали азербайджанские политологи встречу в Мюнхене президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена. Алиев и Пашинян подтвердили стремление к заключению мирного соглашения. Алиев выступил за открытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Арменией и заявил о несостоятельности Минской группы ОБСЕ. Пашинян высказал обеспокоенность за судьбу Нагорного Карабаха и заявил об определенных опасениях в связи с деятельностью Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На встрече в Мюнхене Алиев впервые заявил о готовности к диалогу с представителями Нагорного Карабаха. В позициях США и Евросоюза по карабахскому конфликту нет серьезных различий, но пока Россия доминирует в регионе, Запад не сможет стать ключевым посредником в урегулировании конфликта, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Во время конференции по безопасности в Мюнхене Ильхам Алиев назвал трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года фактической капитуляцией Армении, обратил внимание политобозреватель Мурад Абиев.

"Баку удается шаг за шагом добиваться удовлетворения его условий в процессе подготовки мирного договора с Арменией", – привел Сaliber.az слова Абиева.

Трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Согласно нему Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В ноябрьском соглашении от 2020 года Армения, Азербайджан и Россия договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

Ильхам Алиев во время конференции по безопасности в Мюнхене сделал конкретное предложение, а именно – открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Арменией. Этим самым он продемонстрировал готовность к налаживанию диалога с Арменией,  считает политолог Азер Ахмедбейли.

"Дискуссия президента Азербайджана с премьер-министром Армении сводилась к одному простому постулату: Армении и Азербайджану нужен долгосрочный мир. Не мир между войнами, а реальный, и без камней за пазухой", – привел сегодня Trend.az слова Ахмедбейли.

Предложение Алиева об установке КПП на армяно-азербайджанской границе следует рассматривать как маневр, считает политический обозреватель Агшин Керимов. "Предложение Алиева по постам на границе не является показателем того, что Азербайджан отрекся от своих максималистских целей. Это лишь маневр для влияния на ход процесса и более долговременную перспективу", – процитировал Керимова JAMnews.

Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Мюнхене стала результатом попыток Запада сделать Грузию посредником в урегулировании конфликта. "По элементарной логике, США желают взять инициативу в переговорном процессе в свои руки. И по этой причине продвигается тезис о посредничестве Грузии", – считает он.

Азербайджан готов начать взаимодействие с армянским населением Нагорного Карабаха, но после того, как оттуда уберут Рубена Варданяна, обратил внимание 19 февраля на заявление Ильхама Алиева автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".  "В Мюнхене Алиев обозначил азербайджанские красные линии", – подчеркнул блогер.

Однако в случае участия Грузии в переговорах Армении и Азербайджана есть вероятность, что через нее на процесс в дальнейшем может оказывать влияние Кремль, добавил политический обозреватель Агшин Керимов. "Что же до итогов, отметил бы эффективность конференции, как платформы для достижения мира. Но отличия сторон в планах по достижению мира делают ситуацию в нашем регионе еще более напряженной", – сказал он.

Напомним, с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате жители непризнанной республики столкнулись с дефицитом продуктов и лекарств, в Нагорном Карабахе введена экономия электричества, закрыты АЗС, школы и детсады, а также периодически прекращается подача газа. Лачинский коридор остается заблокированным 71-е сутки.

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Примечание:

"Карабахский конфликт стал одной из главных тем переговоров Путина и Пашиняна в Москве", "Армянская оппозиция заявила о неприемлемости отказа от борьбы за Нагорный Карабах", "Аналитики поделились скептическими ожиданиями от встречи Алиева и Пашиняна".

Автор: "Кавказский узел"

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