Армянские аналитики оценили итоги встречи Алиева и Пашиняна в Мюнхене

19 февраля 2023, 18:10

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На встрече с премьер-министром Армении президент Азербайджана впервые озвучил готовность к диалогу с представителями Нагорного Карабаха, указала политобозреватель Наира Айрумян. В позициях США и Евросоюза по карабахскому конфликту нет серьезных различий, но пока Россия доминирует в регионе, Запад не сможет стать ключевым посредником в урегулировании конфликта, прокомментировали итоги встречи в Мюнхене политологи Армен Ованнисян и Армен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена. Алиев и Пашинян подтвердили стремление к заключения мирного соглашения. При этом Алиев заявил о несостоятельности Минской группы ОБСЕ и выступил за открытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Арменией, а Пашинян сообщил об "определенных опасениях" в связи с деятельностью Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пашинян по итогам встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил готовность Армении к подписанию соглашения между Ереваном и Баку. Алиев рассказал журналистам, что Баку три дня назад получил от Армении новые ответные предложения. "Сейчас мы их изучаем. На первый взгляд в позиции Армении есть прогресс, однако он недостаточен. Главное, что этот вопрос обсуждался", - привела его слова на своем сайте Deutsche Welle.

Азербайджан пытается продвинуть свои позиции, лишив Армению возможности маневра, считает политобозреватель Наира Айрумян. При этом она затруднилась сказать, о каком прогрессе в позиции Армении говорил азербайджанский президент. "Но в Баку на уровне экспертов уже говорят о договоренности открыть КПП в Лачинском коридоре и на концах дороги, по которой азербайджанские грузы будут достигать через территорию Армении границы Турции. Напомню, что Турция согласилась открыть границу с Арменией только «для граждан третьих стран», то есть для Азербайджана", - сказала Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, Алиев озвучил готовность говорить с «законными» представителями армян Нагорного Карабаха, чего прежде не было, добавила Айрумян. "А это означает, что пришло время Алиеву выполнить свою часть «компромиссов», о которых всегда говорила американская сторона. В своем интервью Алиев сказал, что у него ощущение, будто международные посредники воспринимают его точку зрения. Такая формулировка значит, что понимания нет, иначе Алиев говорил бы увереннее", - отметила она.

Азербайджан готов обсуждать права и гарантии армянскому населению Нагорного Карабаха, заявил Ильхам Алиев во время выступления в Мюнхене. "Мы готовы к этому. Но с теми представителями армянской общины, которые жили, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе", - сказал он.

Тот факт, что переговоры проходят не в Москве, говорит об изменении в регионе системы безопасности, считает политобозреватель. "После встречи с Пашиняном председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на следующей неделе 100 европейских наблюдателей прибудут в Армению. Несмотря на ожесточенное сопротивление Кремля и Баку, а также несмотря на то, что официальный Ереван старается не говорить о европейских наблюдателях «всуе», формат региональной безопасности меняется на фоне международных процессов изоляции России", - сказала Наира Айрумян.

Окончательное урегулирование конфликта будет рассмотрено в контексте глобального процесса после завершения "украинского кризиса", уверена политобозреватель. "Россия отстраняется от решения международных вопросов, в том числе на постсоветском пространстве. И в этом контексте будет выработан и план решения армянских вопросов… Запад сейчас решает программу-минимум: не допустить легитимизации итогов осенней войны 2020 года и заключения договоров в русле российских планов, а также изменить систему безопасности в регионе", - подчеркнула Айрумян.

Она также считает, что США по большому счету уже взяли в свои руки урегулирование конфликта, постепенно снижая роль России и выводя на международный уровень вопросы, связанные с конфликтом.

"США уже обвинили Россию в преступлениях против человечности 1 , это очень серьезное обвинение. А [президент Франции] Эммануэль Макрон откровенно заявил о пересмотре состава Совбеза ООН. Если Россия лишится международных рычагов влияния, она перестанет быть игроком и на Южном Кавказе", - сказала политобозреватель.

Политолог Армен Ованнисян считает, что Ильхам Алиев упрекнул Никола Пашиняна в срыве договоренностей. "Армянская сторона изначально дала согласие, чтобы Арцах 2 не упоминался в договоре. Но потом предложила компромиссную формулировку с двусмысленным толкованием. Алиев сможет заявить, что конфликт исчерпан, аналогичное заявление сможет сделать и Пашинян. Но следующее правительство Армении может трактовать, что конфликт все еще не урегулирован. Но Азербайджан требует, чтобы армянская сторона признала Арцах в составе Азербайджана, а также предоставление коридора через Сюник", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Азербайджан также выступает против формулировки в мирном договоре "международные механизмы обеспечения прав и безопасности армян Арцаха", добавил Ованнисян. "Конфликт не считается урегулированным, если существуют международные механизмы гарантий", - пояснил политолог.

По его словам, Пашинян хочет заключить мирный договор, который бы удовлетворял и Россию, и Запад. "Гипотетически такое возможно. Но такое возможно только в рамках Минской группы ОБСЕ - чтобы Франция, США и Россия решение принимали совместно. Но Россия хочет, чтобы Минская конференция всего лишь утвердила мирный договор, составленный ею. Притом, Россия попытается шантажировать Францию и США, что ей с трудом удалось уговорить стороны конфликта, и любое изменение может сорвать подписание документа. Запад настаивает на совместной разработке договора, что не устраивает Россию, так как она не сможет обосновать, в частности, коридор через Сюник", - предположил Ованнисян.

США не рассматривают Россию доминантом в регионе, а видят в ней державу, которая покидает регион, отметил он. "Встреча под эгидой США – это оплеуха России. Запад един в позиции урегулирования конфликта. Не только Франция и США, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, но и Евросоюз. Могут быть отличия в деталях, но существенных разногласий нет. Это видно из заявлений США и ЕС. Может сложиться впечатление, что разногласие есть у США и Францией, парламент и сенат которой на законодательном уровне приняли резолюцию о признании независимости Арцаха. Однако это согласованный шаг, который торпедирует подписание мирного договора под эгидой России", - подчеркнул политолог.

Армянская сторона предложила свои предложения мирного соглашения, но этот процесс обречен на провал из-за серьезных противоречий в позициях сторон по ряду вопросов, считает политолог Армен Варданян. "Это (комментарий Ильхама Алиева. – Прим. "Кавказского узла"), по сути, был ответ азербайджанской стороны на армянские предложения. Азербайджан стремится, чтобы Армения не только отказалась от Арцаха, но и чтобы про Арцах не было никакого упоминания в договоре, чтобы согласилась, что Арцах является внутренним делом Азербайджана. Армения же хочет, чтобы права и безопасность армян Арцаха были упомянуты отдельным пунктом в договоре. И в этом диаметральная противоположность позиций сторон", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Армения хочет, чтобы урегулирование карабахского конфликта было отложено, добавил политолог. "США выступают за фиксацию в соглашении [положения] о правах и безопасности армян Арцаха. Но Азербайджан против этого. США оказывает на Азербайджан дипломатическое давление, не более. Иначе в отношении Азербайджана были бы введены санкции", - предположил Варданян.

Он отметил, что позиции США и ЕС близки, а существующие отличия не кардинальные. "Но пока Россия доминирует в Армении и Азербайджане. В Арцахе дислоцирован именно российский военный контингент. В таких условиях Запад, в частности США, не сможет стать ключевым посредником в урегулировании конфликта", - заключил политолог.

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