КТО в хуторе Петровском стала неожиданностью для жителей Ставрополья

11 февраля 2023, 01:46

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Хутор Петровский, где была проведена контртеррористическая операция, ничем особым не отличается в плане этнического состава, местные жители занимаются в основном сельским хозяйством, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их словам, КТО в хуторе прошла незаметно для большинства жителей Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 февраля на территории хутора Петровский в Ставропольском крае был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики отчитались о четырех убитых боевиках. Утверждается, что они планировали теракт на железной дороге по заказу украинского вооруженного формирования. 9 февраля режим КТО был отменен. В тот же день были обнародованы видеокадры с места проведения КТО, на которых видны тела убитых. Дом, в котором, как утверждается, находились предполагаемые боевики, выглядит необжитым.

Политик, общественный деятель, бывший руководитель фракции ЛДПР Ставропольского края Геннадий Ефимов рассказал 10 февраля корреспонденту "Кавказского узла", что хутор Петровский, где 8 февраля проводилась контртеррористическая операция, особо ничем не примечателен.

«Никакого особого этнического состава, вероисповедания нет. Много, конечно, намешано, но в большинстве своем проживают мусульмане», - рассказал он.

По его словам, большинство хуторян трудятся в сфере сельского хозяйства. «Однозначно можно сказать, что люди не ездят в город на работу», - сказал Ефимов.

Однако, по его словам, в поселении много приезжих из соседних регионов.

При этом Ефимов усомнился в наличии какого-то "украинского следа" в данном случае. «Вряд ли», - кратко сказал он.

Гражданский активист, эколог Андрей Фокин отметил, что он, как и многие жители края, не заметили проведение КТО. «Видел только заголовки СМИ, что была КТО», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается хутора, где проводилась контртеррористическая операция, то, по словам Фокина, он "вообще ничем не примечателен". «Если только тем, что рядом находится Невинномысск, где находятся всякие-разные производства. Там да, есть, чем навредить России», - сказал Фокин.

Активист отметил, что в данном районе края проживает много разных национальностей. «Сомневаюсь, что есть некий этнический состав. Это север края. Тут много национальностей», - сказал спикер.

Он также уточнил, что район не является индустриальным. «Тут исключительно сельское хозяйство, аграрное место», - сказал Фокин.

При этом он отметил, что данные силовиков о том, что предполагаемые боевики готовили теракт на одной из железнодорожных станций, вполне правдоподобны. «Если говорят, что кто-то пытался устроить диверсию на железной дороге, то это вполне может быть. Невинномысск, железная дорога… Вполне правдоподобно», - резюмировал Фокин.

Ставропольский общественный деятель на правах анонимности рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что также особо не обратила внимания на проведенную КТО. "Не думаю, что даже простые граждане восприняли эту новость всерьез. Ну прошла новость и прошла. Но за всех, конечно, без данных социологического исследования не могу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, на данной территории проживают преимущество русские. «Не восток края. Этнический состав обычный, русский. Если бы был восток края, я бы сказала, что там преобладают туркмены, корейцы, дагестанцы и прочие 33 национальности тех аулов. Но здесь нет, не та сторона», - сказала она.

Режим КТО, о котором говорится в федеральном законе РФ "О противодействии терроризму", допускает удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

По данным сервиса "Яндекс.Карты", хутор Петровский Кочубеевского муниципального округа находится в трех километрах от границы с Краснодарским краем, в пяти километрах от границы с Карачаево-Черкесией. Расстояние от хутора до Невинномысска - более 20 километров.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, за последние пять лет режим контртеррористической операции в Ставропольском крае не объявлялся. Последний раз объявлялся в декабре 2017 года в центре Ставрополя.

В 2021 году в крае не было зафиксировано ни жертв, ни инцидентов, ни взрывов, ни терактов. В 2020 году жертвой вооруженного конфликта в регионе стал как минимум один человек. Он стал жертвой одного вооруженного инцидента. В 2019 году на Ставрополье также был зафиксирован один вооруженный инцидент, жертвой его стали два убитых предполагаемых боевика.

В декабре 2018 года в Ставропольском крае при попытке задержания были убиты два предполагаемых участника вооруженного подполья.

В ночь на 9 декабря 2017 года в центре Ставрополя вводился режим КТО. Представитель краевого управления ФСБ сообщил о предотвращении теракта. По данным силовиков, в ходе контртеррористической операции были убиты трое боевиков. Они были опознаны как уроженцы Чечни, Дагестана и Ставропольского края. Опрошенные "Кавказским узлом эксперты и местные жители отметили, что спецоперация прошла хоть и неподалеку от центра, но в тихом районе и стала неожиданностью, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты и жители Ставрополя.

В апреле 2016 года режим контртеррористической операции вводился в Новоселицком районе края. Здесь было совершено нападение на районное ОВД. Следствие сообщило, что один из нападавших совершил самоподрыв, двое других были убиты. Нападавшие опознаны как жители села Китаевского, ранее судимые Заур Акаев, Рамазан Хайбулаев и Исай Абдулатипов.

В 2015 году КТО не вводилось. В январе был убит в перестрелке с полицейскими житель села Каясула Тамирлан Махмутов, который, по данным силовиков, первым открыл по ним стрельбу.

28 апреля 2014 в ходе боестолкновения в Степновском районе были убиты два подозреваемых в участии в деятельности вооруженного подполья. По данным ставропольских следователей, оба убитых были жителями Дагестана.

В 2013 году восемь человек были убиты из числа членов вооруженного подполья. Один из них, подозреваемый в обстреле сотрудников полиции в районе водораздела села Сенгилеевского, был убит 28 июня в Ставрополе при попытке задержания. Еще четверо, оказавшиеся жителями Зольского района Кабардино-Балкарии, были убиты 30 июля в Георгиевском районе. Двое предполагаемых боевиков также были убиты 8 ноября в Предгорном районе. Восьмым убитым предполагаемым боевиком оказался житель аула Абрам-Тюбе Ибрагим Нуров, который, по данным силовиков, стрелял в них и бросил гранату 30 декабря в Нефтекумском районе.

В 2012 году из числа участников вооруженного подполья были убиты девять человек. Пятеро из них были убиты в ходе спецоперации 10 апреля в Минводах в блокированном силовиками многоквартирном доме по улице Железнодорожная. В городе вводился режим котртеррористической операции (КТО). Еще четверо предполагаемых боевиков были убиты 9 апреля в Нефтекумском районе после того, как при попытке силовиков остановить автомобиль для проверки начали стрелять по ним.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

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