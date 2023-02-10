Житель Чечни оштрафован по делу о дискредитации армии

10 февраля 2023, 21:26

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Заводской суд Грозного назначил штраф местному жителю Асланбеку Арсаеву, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности за пацифистские акции и комментарии в интернете.Так, Владимир Борукаев из Владикавказа был оштрафован за пацифистские публикации в соцсети.

Максимальное наказание для граждан по этой статье - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Грозном назначил административное наказание за дискредитацию российской армии местному жителю Асланбеку Арсаеву, его дело по этой статье стало первым в Чечне, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, решение было вынесено сегодня. Судебный акт пока не опубликован, обстоятельства дела и размер назначенного штрафа на сайте Заводского районного суда Грозного пока не обозначены.

Дело Арсаева передали судье 26 января, однако административный протокол на него, судя по указанному в карточке номеру из полицейской книги учета сообщений о правонарушениях, был составлен еще в сентябре 2022 года.

Комментариями Арсаева или его представителя относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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