Житель Чечни обвинен в дискредитации военных

29 января 2023, 20:42

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Правоохранители обвинили Асланбека Арсаева в дискредитации российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители регионов юга России стали привлекаться к ответственности: максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей.

Административный протокол в отношении Асланбека Арсаева передан в Заводской суд Грозного, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда, протокол поступил в суд 26 января. Подробности этого дела на данный момент неизвестны, дата рассмотрения на сайте суда не указана.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы отметили, что повторное нарушение в течение года данной статьи грозит уголовным преследованием.

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