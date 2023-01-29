29 января 2023, 20:42

Житель Чечни обвинен в дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Правоохранители обвинили Асланбека Арсаева в дискредитации российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители регионов юга России стали привлекаться к ответственности: максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей.

Административный протокол в отношении Асланбека Арсаева передан в Заводской суд Грозного, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда, протокол поступил в суд 26 января. Подробности этого дела на данный момент неизвестны, дата рассмотрения на сайте суда не указана.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы отметили, что повторное нарушение в течение года данной статьи грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Жительница Северной Осетии повторно попала под уголовную статью о дискредитации армии", "Суд оставил в силе решение о штрафе Тамаре Гродниковой", "Житель Астрахани оштрафован за пацифистские комментарии в "Одноклассниках".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 января 2023, 19:25

29 января 2023, 18:27

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