Кадыров сообщил об отправке новой группы бойцов на Украину

31 января 2023, 13:49

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Из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации на Украине отправилась очередная группа бойцов, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону проведения спецоперации на Украине отрядов бойцов. При этом еще 11 января он заявил, что в военной операции приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов.

Из аэропорта в Грозном в зону проведения спецоперации отправилась очередная группа бойцов. Их проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава МВД по республике Руслан Алханов, вице-премьер правительства Чечни Абузайд Висмурадов и другие официальные лица, сообщил сегодня в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров.

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показаны несколько автобусов, которые доставили в аэропорт людей в военной форме. Они выстроились перед самолетом, перед ними с речью выступил Магомед Даудов. Затем военные погружаются в самолет. На это ролик заканчивается.

Напомним, 28 октября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении частичной мобилизация, и в тот же день замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину.

На следующий день, 29 октября 2022 года, призыв к чеченской молодежи поступить на службу озвучил и замкомандира роты ОМОН "Ахмат-1" Асхаб Накаев. Призывам чеченских росгвардейцев предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца, а еще 58 были ранены. Кадыров признал эти потери 27 октября 2022 года. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

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