Подача газа восстановлена в многоквартирные дома Махачкалы после пожаров

28 января 2023, 08:41

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Специалисты устранили технологическое нарушение, из-за которого ранее в Махачкале произошли пожары в нескольких многоквартирных домах. Их жильцам восстановлена подача газа, отчиталась мэрия.

Как информировал "Кавказский узел", в Махачкале 26 января из-за повышения давления в газопроводе в нескольких многоквартирных домах произошли пожары, жильцы квартир получили ожоги и отравление угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого провели обыски в офисе АО "Газпром газораспределение Махачкала".

Сотрудники газовой службы устранили технологическую неисправность, из-за которой 26 января в нескольких многоквартирных домах микрорайона Редукторный произошли пожары, после чего было возобновлено их газоснабжение, сообщила пресс-служба мэрии Махачкалы.

"Собственникам квартир, расположенных в Ленинском районе города Махачкалы по проспекту Петра Первого и по улице Лаптиева, пострадавшим в результате пожара, будет возмещен ущерб. Сейчас специалисты составляют акты для оценки размеров ущерба, они будут направлены на рассмотрение в правительственную комиссию. Выплаты будут осуществлены страховой компанией АО "Согаз", – сообщила пресс-служба минувшей ночью в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Минздрав Дагестана подтвердил информацию о двух пострадавших при пожарах. Одного человека с ожогами доставили в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы, второй направлен в больницу скорой медицинской помощи с отравлением угарным газом.

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