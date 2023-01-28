28 января 2023, 08:41

Подача газа восстановлена в многоквартирные дома Махачкалы после пожаров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Специалисты устранили технологическое нарушение, из-за которого ранее в Махачкале произошли пожары в нескольких многоквартирных домах. Их жильцам восстановлена подача газа, отчиталась мэрия.

Как информировал "Кавказский узел", в Махачкале 26 января из-за повышения давления в газопроводе в нескольких многоквартирных домах произошли пожары, жильцы квартир получили ожоги и отравление угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого провели обыски в офисе АО "Газпром газораспределение Махачкала".

Сотрудники газовой службы устранили технологическую неисправность, из-за которой 26 января в нескольких многоквартирных домах микрорайона Редукторный произошли пожары, после чего было возобновлено их газоснабжение, сообщила пресс-служба мэрии Махачкалы.

"Собственникам квартир, расположенных в Ленинском районе города Махачкалы по проспекту Петра Первого и по улице Лаптиева, пострадавшим в результате пожара, будет возмещен ущерб. Сейчас специалисты составляют акты для оценки размеров ущерба, они будут направлены на рассмотрение в правительственную комиссию. Выплаты будут осуществлены страховой компанией АО "Согаз", – сообщила пресс-служба минувшей ночью в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Минздрав Дагестана подтвердил информацию о двух пострадавших при пожарах. Одного человека с ожогами доставили в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы, второй направлен в больницу скорой медицинской помощи с отравлением угарным газом.

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Примечание:

"Участники митинга в Буйнакске потребовали оставить в должности начальника отдела "Газпрома", "Проект газопровода привел к конфликту жителей двух сел в Дагестане", "Махачкалинцы раскритиковали работу энергетиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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