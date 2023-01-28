Сотрудник Следкома проводит обыск. Фото: пресс-служба СУ СКР по Дагестану https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1761768/

28 января 2023, 06:54

Обыски прошли в Газпроме по делу о газовых пожарах в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В офисе АО "Газпром газораспределение Махачкала" изъяты документы, связанные с обслуживанием газопроводов. Обыски прошли по уголовному делу о пожарах, которые произошли 26 января из-за нарушений в подаче газа, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 января в Махачкале из-за повышения давления в газопроводе в многоквартирных домах по улице Лаптиева произошли пожары, как минимум в семи квартирах. Несколько жильцов получили ожоги и отравление угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи провели обыски в офисе АО "Газпром газораспределение Махачкала" по делу о пожарах, которые произошли 26 января в многоквартирных домах по улице Лаптиева и на проспекте Петра Первого, сообщило следственное управление СКР по Дагестану.

"Обнаружены и изъяты кадровые документы, журналы регистрации газоопасных работ, эксплуатационные журналы пунктов редуцирования газа, и иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела", – сообщила ведомство вечером 27 января на своем сайте.

Сотрудники Следкома продолжают устанавливать потерпевших, а также объем причиненного ущерба, сказано в сообщении.

На 06.54 мск сайте АО "Газпром газораспределение Махачкала" нет комментариев относительно информации об обысках в офисе компании.

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Примечание:

"Участники митинга в Буйнакске потребовали оставить в должности начальника отдела "Газпрома", "Проект газопровода привел к конфликту жителей двух сел в Дагестане", "Махачкалинцы раскритиковали работу энергетиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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