Боец ММА посулил Mercedes за подписку на Кадырова в Instagram*

25 января 2023, 15:35

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Чеченский спортсмен Асхаб Тамаев в своем блоге в Instagram* объявил розыгрыш автомобиля и 15 iPhone, для участия в котором нужно подписаться на аккаунты Рамзана Кадырова и его окружения.

"Кавказский узел" сообщал, что в октябре 2020 года рэп-исполнитель Моргенштерн* рассказал, что получил по 400 тысяч рублей за раскрутку Instagram*-аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова и его приближенных. Шесть из восьми аккаунтов принадлежали семье Кадырова, на их раскрутку ушло 2,4 миллиона рублей. Деньги были отданы за то, чтобы Моргенштерн призвал своих многочисленных подписчиков подписаться на соответствующие аккаунты. Эта подписка была условием для участия в розыгрыше ("гиве") автомобиля. В январе аналогичный розыгрыш объявил популярный Instagram-блогер Михаил Литвин. В числе аккаунтов, на которые надо было подписаться, снова оказались родственники и приближенные Рамзана Кадырова. В марте 2021 года певица и популярный Instagram-блогер Ольга Бузова объявила розыгрыш автомобиля, для участия в котором нужно подписаться на аккаунты Рамзана Кадырова, начальника Управления ГИБДД Чечни Идриса Черхигова и бойца UFC Хамзата Чимаева.

В декабре 2017 года аккаунты Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы - вскоре после того, как Минфин США внес его в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за нарушения прав человека в Чечне. После этого от лица главы Чечни стал вестись аккаунт ya_pomoshnik_kra_95.

Блогер и боец смешанных единоборств Асхаб Тамаев объявил розыгрыш спортивного автомобиля Mercedes-AMG GT и 15 новых iPhone. Условия участия в розыгрыше - репост рилс и подписка на аккаунты "четырех моих друзей", - сообщил он в видео на своей странице в Instagram* Подписаться нужно на аккаунты ya_pomoshnik_kra_95, dustum bugor_jr, и bk.

Страницы bugor_jr и bk принадлежат племяннику главы Чечни и, до недавнего времени, министру спорта республики Хамзату Кадырову, и dustum – это аккаунт 15-летнего сына политика Адама Кадырова, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

По состоянию на 15.30 мск 25 марта на Instagram-аккаунт ya_pomoshnik_kra_95 подписаны 8,6 млн пользователей, аккаунт Адама Кадырова - 705 тысяч пользователей, аккаунты Хамзата Кадырова - 3,7 миллиона и 681 тысяч. На аккаунт самого Тамаева подписаны 5,5 миллиона человек.

Раскрутка аккаунтов Кадырова и членов его семьи в Instagram* связана с политическими амбициями и желанием главы Чечни увеличить свою популярность. Обычная практика принуждения бюджетников, как в случае с флешмобами, не столь эффективна в случае раскрутки аккаунтов в Instagram*, в связи с чем Кадыров и ответственные за его PR сотрудники привлекают платных специалистов, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и блогеры.

Многие жители Чечни живут на грани нищеты и считают выброшенными на ветер деньги, которые идут на раскрутку аккаунтов семьи Кадырова, рассказали ранее выходцы из республики, проживающие за ее пределами. По их мнению, было бы разумнее направлять эти средства в социальную сферу.

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** внесены Миностом в список иноагентов