Останки Семена Ганьшина эксгумированы по требованию правозащитников

24 января 2023, 01:33

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После встречи правозащитников с главой кубанского Следкома останки сочинца Семена Ганьшина эксгумировали, чтобы точно установить личность умершего, рассказал юрист "Команды против пыток"* Роман Веретенников.

«Кавказский узел» сообщал, что жительница Сочи потребовала расследовать смерть сына после задержания правоохранителями. Напомним, что тело Семена Ганьшина было найдено в Завокзальном районе Сочи у дома 30 по улице Параллельная. Накануне, по словам Ирины Ганьшиной, сына задержали правоохранители, которые затем заявили, что никакого задержания не было. В морге посмотреть на тело сына Ганьшиной не дали, сославшись на гнилостные процессы и выдали ей постановление «об отказе в возбуждении уголовного дела». В марте 2022 года Ирина Ганьшина подала жалобу на отказ в возбуждении дела по факту смерти сына и заявила, что результаты экспертизы его тела недостоверны.

Юристы краснодарского филиала "Команды против пыток"* добились эксгумации тела сочинца Семена Ганьшина, смерть которого после задержания правоохранителями потребовала расследовать мать, пишет 23 января sochi1.ru со ссылкой на юриста команды Романа Веретенникова.

Веретенников побывал на приеме у главы регионального Следкома Андрея Маслова, который согласился с тем, что необходимо установить личность похороненного.

Ирина Ганьшина рассказала, что личность погибшего была установлена по отпечаткам пальцев. Женщина отметила, что до сих пор не уверена, что похоронила именно своего сына.

"Ганьшин ранее был судим, и его отпечатки были в базе данных. Но у нас была информация, что рост тела при судебно-медицинской экспертизе был 189 сантиметров, что на 15 см больше роста Ганьшина. Плюс эксперт не описал ни одной татуировки, а у Ганьшина они были. А это обязательно при экспертизе трупов, которые поступают как неизвестные", - приводит слова Веретенникова издание.

Эксгумация тела уже проведена. Эксперт со следователем подняли верхнюю планку с крышки гроба, сделали хирургический надрез, достали третье ребро умершего. Его направят генетикам для сравнения материала с образцами крови Ирины Ганьшиной.

По словам Веретенникова, если окажется, что похороненный не Ганьшин, то его поиски будут продолжены. Пока же, отметил он, все выглядит так, что Ганьшин задержан не был "Там была одна фамилия на Г, хотя не похожа. Но по журналам он не проходил", - добавил юрист.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток"

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