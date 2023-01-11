Сотрудник газовой службы задержан после взрыва в многоэтажке Хасавюрта

11 января 2023, 00:13

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Начальник межрайонного управления ОАО "Даггаз", в обязанности которого входил контроль за состоянием газовых сетей, задержан после взрыва с двумя пострадавшими в Хасавюрте, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 января взрыв газа произошел в подвале многоквартирного дома в Хасавюрте. Травмы получили пять человек, из них трое отказались от госпитализации, а беременная женщина и трехлетний ребенок были помещены в городскую больницу, угрозы их жизни нет, сообщил Минздрав Дагестана. Жильцы поврежденного дома разместились у родственников, заявило МЧС.

Из дома, в котором произошел взрыв, были эвакуированы, по данным МЧС, 10 человек. Жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, предложено временно разместиться в местной гостинице, а сроки восстановления дома будут определены после того, как его обследуют специалисты, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, "задержан начальник межрайонного управления ОАО "Даггаз", сообщило сегодня управление СКР по Дагестану. В его обязанности входила приостановка работы неисправных газопроводов, техобслуживание и ремонт газовых сетей и контроль "за соответствием газового оборудования требованиям безопасности", сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - указано в сообщении.

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