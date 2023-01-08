Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Хасавюрте

08 января 2023, 15:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

После взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте госпитализированы с травмами беременная женщина и трехлетний ребенок, угрозы их жизни нет, сообщил Минздрав Дагестана. Жильцы поврежденного дома разместились у родственников, заявило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 января взрыв газа произошел в подвале многоквартирного дома в Хасавюрте. Травмы получили пять человек, из них трое отказались от госпитализации, а двое были госпитализированы в центральную больницу города, сообщили власти, не уточнив подробностей.

Из дома, в котором произошел взрыв, были эвакуирован, по данным МЧС, 10 человек. Жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, предложено временно разместиться в местной гостинице, а сроки восстановления дома будут определены после того, как его обследуют специалисты, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Женщина на позднем сроке беременности и трехлетний ребенок госпитализированы в Хасавюртовскую городскую больницу с травмами после взрыва газа, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

"Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, оказана необходимая помощь травматологом. У малыша черепно-мозговая травма, у будущей мамы - переломы лодыжек. Сейчас жизни беременной и ребёнка ничего не угрожает, они продолжат получать лечение", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале, добавив, что в стационаре имеется все необходимое для лечения пациентов.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены, но продолжается разбор конструкций и вывоз мусора, а также проводится оценка повреждений дома, сообщила сегодня пресс-служба МЧС России.

"Всего из пострадавшего дома в результате хлопка газовоздушной смеси было эвакуировано 10 человек, шесть спасены, двое пострадали (госпитализированы в центральную городскую больницу г. Хасавюрт)", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Жильцы дома "разместились по родственникам", отмечается в публикации. "В готовности пункт временного размещения, развёрнутый на базе гостиницы. Происшествие на жизнедеятельность соседних домов не повлияло", - говорится в сообщении.

Администрация Хасавюрта в 12.47 мск сообщила, что "Уже практически завершены поквартирные обходы пострадавших домов и квартир". В большинстве из них выбиты стекла, выяснили власти. "Созданные рабочие группы поквартирно проводят обход и делают замеры окон, которые нужно заменить… Параллельно идут работы по расчистке территории от стекол, бетона", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.