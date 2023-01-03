Азербайджанские саперы отчитались об обнаружении почти 13 тысяч мин

03 января 2023, 07:52

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В 2022 году саперы обезвредили 12913 мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после войны 2020 года, сообщило Агентство по разминированию.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2022 года Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) сообщило, что на территориях, которые в 2020 году перешли под контроль Азербайджана, за неделю разминировано 117 гектаров территорий. Саперы нашли четыре противопехотные мины и 52 неразорвавшихся боеприпаса.

В 2022 году на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обезврежено 8780 противопехотных и 4133 противотанковых мин, а также 14 950 неразорвавшихся боеприпасов, сообщило ANAMA.

По данным агентства, очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 41 915 гектаров земель. В декабре 2022 года на этих территориях было обезврежено 146 противопехотных и 405 противотанковых мин, а также 1305 неразорвавшихся боеприпасов, разминировано 2263 гектаров земель, информировало вечером 2 января haqqin.az.

Напомним, в июне 2022 года министр обороны Закир Гасанов сообщил, что с начала операции по разминированию очищено от боеприпасов около 21 тысячи гектаров территорий. В ходе расчистки, по его словам, найдено и уничтожено около 17 тысяч боеприпасов, в том числе 6126 противопехотных мин, 2172 противотанковые мины.

При взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. По данным властей страны, к 25 октября 2022 года на минах подорвались 266 жителей Азербайджана, из них погибли 45, в том числе 35 мирных жителей.

13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование территорий потребуется 30 лет и 25 миллиардов долларов. Ранее, 11 июля того же года, Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование территорий в зоне карабахского конфликта. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне карабахского конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

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