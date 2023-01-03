Отец Магомед-Али Султанова призвал прекратить акции протеста

03 января 2023, 04:56

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Слова благодарности за поддержку выразил односельчанам отец убитого в драке жителя Каякента Магомед-Али Султанова. Мужчина отметил, что все его требования выполнены, а те, кто призывает к новым акциям протеста, преследуют свои цели.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2022 года близкие убитого в драке 19-летнего Магомед-Али Султанова провели сход, на котором заявили, что участники нападения пытаются избежать наказания. Сельчане опасаются, что причастные к смерти подростка могут остаться на свободе. 2 января родные убитого юноши на сходе в Каякенте потребовали от следователей найти и наказать всех причастных к преступлению. Протестующие перекрыли движение по трассе, но их разогнали силовики.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент Каякентского района обвиняемый нанес множество ударов ножом 19-летнему местному жителю, от ранений тот скончался на месте. По версии Следственного комитета, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

В телеграм-канале администрации Каякентского района сегодня, 3 января было опубликовано сообщение о том, что в сети распространяются призывы собраться на новые митинги, которые проводят родственники убитого Магомед-Али Султанова. "В сети распространяются призывы неизвестного происхождения о якобы сборе на новые митинги родственниками убитого парня. Узнав об этом, его отец позвонил главе района с просьбой записи официального видеообращения", - говорится в сообщении.

Отец Султанова сначала обращается к односельчанам на кумыкском языке, затем переходит на русский. Он обратился к джамаату села и выразил благодарность за поддержку. "Все требования, не только мои, но и ваши требования, выполнены. Приехали - кого мы не ждали, все приехали: министр приехал, прокурор, судья. И наши требования выполнены. Еще одно хочу вам сказать: по поводу нашего собрания до меня дошла такая информация, что некоторые нехорошие люди то, что мы собрались, хотят использовать в других целях. Не знаю, какие цели у них, но я вас прошу - не поддавайтесь, никого не слушайте. Если надо будет - я вам сам лично скажу, обращусь к сельсовету, надо будет, вместе соберемся, поговорим. А так не слушайте, очень я вас прошу, никого", - сказал он.

Участники акции протеста требовали наказать виновных. На одном из видео с места событий показаны женщины, держащие плакаты с надписями, в частности: "Убийцам место за решеткой", "Требуем справедливости". Рядом с ними собрались не менее десятка женщин, одна из них за кадром громко кричит: "Скажите, где эти преступники?". Около протестующих, у обочины дороги, стоят восемь полицейских. На другой стороне дороги видно скопление полицейских, преградивших выход на проезжую часть.

Комментаторы Telegram возмутились разгоном акции родственников и односельчан Султанова. "Они туда резервы подогнали что ли. Не хватает только танков и реактивной авиации", - отметил в комментарии в телеграм-канале Mash Gor Аль Пачино.

"Народу нужно наводить порядок, в том числе и в чиновничьем аппарате, а не ждать", - считает 00.

Управление Следкома по Дагестану 2 января отчиталось, что забрало дело для расследования. Участники драки вновь доставлены в отдел, сообщил сегодня Telegram-канал "Нетипичная Махачкала", опубликовав видеозапись с четырьмя юношами, которые, по всей видимости, находятся на допросе.

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