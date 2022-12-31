Сократилась протяженность пробки перед Крымским мостом на Кубани

31 декабря 2022, 12:56

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Протяженность автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту сократилась с пяти до трех километров, сообщили власти Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к утру 30 декабря трехкилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае, к вечеру того же дня она превысила пять километров. Минтранс России отчитался об увеличении числа постов досмотра, благодаря чему пропускная способность моста увеличилась на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Крыма.

По состоянию на 11.45 мск, протяженность очереди машин к Крымскому мосту - около трех километров, сообщил оперштаб Кубани. "Ожидание проезда - несколько часов. За ночь палатку обогрева на въезде на мост с чаем и водой посетили около 100 человек", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба.

Всю ночь на Крымском мосту работали волонтеры, которые помогали и раздавали воду водителям и пассажирам в очереди на проезд и досмотр, отмечается в более раннем сегодняшнем сообщении оперштаба.

Напомним, 8 октября движение по Крымскому мосту было полностью закрыто в связи с взрывом, после которого два автомобильных пролета моста частично обрушились. 5 декабря движение по автомобильной части моста, восстановленной после взрыва, было возобновлено.

На следующий день после взрыва на мосту возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. С 27 октября на паромах решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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