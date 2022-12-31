31 декабря 2022, 02:04

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На подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, где образовалась пробка длиной более пяти километров, установлены новые пункты досмотра, благодаря чему пропускная способность увеличилась на 60%.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря, по данным оперштаба Краснодарского края, перед Крымским мостом на Кубани образовалась пробка длиной около трех километров, в очереди стояли порядка 1200 машин.

Оперштаб Краснодарского края сообщил вечером 30 декабря, что протяженность пробки перед Крымским мостом превысила пять километров. Сколько автомобилей находится в пробке - в сообщении не уточняется. Однако оперштаб уточняет, что пропускная способность сейчас составляет примерно 190 машин в час, а "проезд через мост займет несколько часов".

Для водителей и пассажиров перед мостом установлены пункты обогрева, где есть вода и горячий чай, вдоль трассы стоят биотуалеты, а в случае необходимости планируется организовать работу полевой кухни.

На подходах к Крымскому мосту ведомственная охрана Минтранса России увеличила количество постов досмотра. Благодаря этому пропускная способность увеличилась на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Крыма, пишет Минтранс России в своем телеграм-канале.