Крымский мост. Фото: Kremlin.ru

30 декабря 2022, 14:12

1,2 тысячи машин ожидают проезда через Крымский мост на Кубани

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Пробка длиной около 3 км образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, в очереди стоят порядка 1200 машин.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря Минтранс России сообщил о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтными работами. С полуночи 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей". 18 декабря администрация Краснодарского края отчиталась об отсутствии очередей на паромы Керченской переправы, однако к 21 декабря на фоне остановки переправы из-за погодных условий очередь возросла до 164 машин. В тот же день Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Около 1,2 тысячи машин ожидают своей очереди на проезд через Крымский мост, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Водителям стоит учитывать, что количество транспорта увеличилось. По состоянию на 8 утра пробка растянулась на три километра. Проезд займет несколько часов", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Ранее пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма сообщала, что в период новогодних праздников будут приняты меры для увеличения скорости досмотра автомобилей, проезжающих Крымский мост, пишет "Интерфакс".

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Примечание:

"Введены ограничения на перевозки грузовиков на Керченской переправе", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Продлены ограничения на полеты в города юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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