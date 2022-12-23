Жители Степанакерта прошли маршем к месту блокады

23 декабря 2022, 18:37

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Группа активистов из Степанакерта маршем дошла до поста российских миротворцев, потребовав от них разблокировать дорогу в Нагорный Карабах и исполнять свои обязанности.

Как писал "Кавказский узел", около 9.30 мск 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Сегодня Лачинский коридор остается закрытым 12-е сутки. В связи с блокировкой дороги ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали горожане. Неопределенность со сроками разблокировки Лачинского коридора угнетает, пожаловались они.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. 19 декабря мужчина, нуждающийся в срочной операции на сердце, был перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста, но еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии и не могут получить помощь ереванских специалистов. Также на территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта рассказали о возникающих из-за блокады сложностях.

Более 20 человек совершили марш из Степанакерта в направлении города Шуши с требованием открыть дорогу Степанакерт - Горис и разблокировать Нагорный Карабах. Марш начался в 17.30 (16.30 мск). Активисты дошли до первого поста российских миротворцев, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Кристин Балаян.

"Мы требуем открыть дорогу. Мы требуем, чтобы российские миротворцы исполнили обязанности согласно трёхстороннему договору от 9 ноября 2020 года", - заявила она.

Акция завершилась в 18.30 (17.30 мск), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции Тигран Петросян. По его словам, жители Нагорного Карабаха выдвинули свои требования - дорога должна быть открыта или акция протеста продолжится на следующий день, 24 декабря.

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН отметил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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