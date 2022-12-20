Жители Урус-Мартана рассказали о проверках силовиков

20 декабря 2022, 23:06

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Проверки на дорогах Урус-Мартана и ближайших населенных пунктов с участием вооруженных силовиков в масках призваны запугать жителей после конфликта с участием сотрудника ГИБДД, сообщили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря стало известно, что более 500 силовиков привлечено к поискам горожан, наблюдавших за конфликтом с участием сотрудника ГИБДД. Этому предшествовало обещание Рамзана Кадырова направить в город сотрудников всех подразделений силовых структур, которым жители Урус-Мартана "могут высказать свои претензии". Отправка 500 силовиков в Урус-Мартан для урегулирования последствий незначительного конфликта выглядит как чрезмерная реакция властей Чечни, отметили опрошенные "Кавказским узлом" отставные силовики. Жители пожаловались на гнетущую обстановку в Урус-Мартане после конфликта силовиков. Спустя несколько дней после конфликта власти собрали старейшин, призвав их воспитывать молодежь. 19 декабря полиция отчиталась, что на дорогах Урус-Мартановского района продолжаются проверки автомобилей с участием вооруженных силовиков. Информация об отправке нарушителей в зону военной операции неправдива, заявил глава полиции района.

10 декабря в Урус-Мартане произошел конфликт между местными жителями и сотрудником ГИБДД. Мужчина (по одним данным, сотрудник СОБР, по версии Рамзана Кадырова – резервист Росгвардии) дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. Свидетелями конфликта стали жители Урус-Мартана, к ним 11 декабря и обратился Кадыров. "Даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР с завтрашнего утра направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор – либо подеритесь с ними, или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины", – заявил он.

В Урус-Мартане продолжаются рейды по поиску тех, кто был свидетелем конфликта, закончившегося дракой между сотрудником патрульно-постовой службы МВД Чеченской Республики и росгвардейцем. Хотя в СМИ республики об этих мероприятиях говорится, что на постах проверяют документы у водителей, следят за соблюдением правил дорожного движения.

Вместо сотрудников ППС проверки на дорогах осуществляют вооружённые силовики и все как один, в масках, отметил житель селения Атаги Юсуп. "Если это дежурные рейды по проверке документов, состояния машин, по безопасности дорожного движения, так зачем эти маски? Понятно, что такие мероприятия проводят после событий в Урус-Мартане и носят они устрашающий характер для всех жителей района, потому что свидетелями той драки случайно оказались и жители Алхазурово, Гехи, Кулары и других сел. И многие эту драку снимали на свои телефоны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня полиция Урус-Мартановского района вновь разместила в своем- Telegram-канале видео о продолжении рейдов на дорогах. Как следует из размещенного видео, останавливают автомобили и проводят проверку документов сотрудники ДПС, а также силовики с оружием. У большинства силовиков лица закрыты масками. Ряд автовладельцев силовики заставили снять тонировку со стекол, следует из видеозаписи.

По его словам, в условиях проверок водители стараются не допускать нарушений. "Нужно быть круглым идиотом, зная, что везде понаставлены посты, садиться за руль без документов, гарцевать на дорогах и ехать на "красный" светофора. В эти дни в нашем районе – самые дисциплинированные водители", - говорит Юсуп.

По его мнению, эти рейды проводятся не для профилактики ДТП, а больше для того, чтобы отчитаться перед Кадыровым, и которому нужен другой результат – задержание тех, кто посчитал случившееся зрелищем и снимал все на видео.

Учительница одной из урус-мартановских школ Разет, ссылаясь на сведения, полученные от сотрудницы администрации района, рассказала, что в ночь с 10 на 11 декабря было задержано около 20 мужчин разного возраста. "У всех отобрали телефоны и почти на каждом было видео этой драки. На кадры попали не только участники конфликта, но и зрители. Вот теперь ищут и этих, кто оказался "в ненужное время в ненужном месте"", - рассказала Разет корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, невольными зрителями были не только жители райцентра, но даже случайные прохожие, среди которых оказались двое узбеков, которые торгуют на рынках сухофруктами. "Эти телефоны многих до беды доведут. Ведь из моих учеников, где я классный руководитель, два подростка были там, где была драка и сняли кое-что на свои телефоны. Естественно, разослали своим друзьям, а те – дальше, по цепочке. А утром мы узнали, какая реакция на происшедшее была у главы Чечни, который был в гневе от того, что никто не вступился в защиту сотрудника ППС, а все снимали на видео. Мы с двумя родительницами стали обзванивать всех ребят, кому были разосланы эти видео, чтобы они все поудаляли", - сообщила она.

Разет также со ссылкой на сотрудницу администрации сообщила, что кроме ночного задержания были задержаны еще и другие люди. Некоторых отпустили через час-другой, других через сутки, а есть и такие, которые пока что домой не вернулись. "Поэтому родственники их молчат, никому ничего не говорят, в надежде, что их мужчин тоже отпустят домой", - говорит женщина.

"Кавказский узел" также писал, что 12 декабря один из силовиков в эфире ЧГТРК "Грозный" рассказал о рейдах в Урус-Мартане, в ходе которых проводилась проверка документов у водителей и наличия тонировок на машинах. Силовики во время рейда разбивали тонированные стекла на машинах, передал оппозиционный властям Чечни Telegram-канал.

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