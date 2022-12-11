Оппозиция раскритиковала миротворцев и власти Нагорного Карабаха за визит азербайджанских экологов

11 декабря 2022, 02:46

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Представители министерства экономики Азербайджана в сопровождении российских миротворцев пытались попасть на рудники Дрмбон и Кашен в Нагорном Карабахе, но им помешали местные жители. Оппозиция раскритиковала за инцидент командование российского миротворческого контингента и власти Нагорного Карабаха, а представители Азербайджана сочли произошедшее провокацией.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг и инвентаризацию на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. Переговоры стали продолжением встречи 3 декабря, на них, помимо представителей министерств, присутствовали специалисты Государственной службы по вопросам имущества Азербайджана и ЗАО AzerGold. 10 декабря власти Азербайджана сообщили, что специалисты начали мониторинг и инвентаризацию месторождений полезных ископаемых на территории, где размещены российские миротворцы.

3 декабря сотрудники Минэкологии, Госслужбы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО AzerGold провели обсуждения с командованием российского миротворческого контингента в их штабе в Ходжалы. В ходе обсуждений были высказаны обеспокоенность и недовольство в связи с "незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности" на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, сообщило Минэкологии.

Общественный деятель, лидер протестного движения в Степанакерте Тигран Петросян сообщил на своей странице в соцсетях, что 10 декабря группа граждан Азербайджана в сопровождении командующего российскими миротворческими силами, дислоцированными в Нагорном Карабахе, генерал-майора Андрея Волкова попытались попасть на месторождения Дрмбон (азербайджанское название Хейвалы) и Кашен (азербайджанское название Демирли) в Мартакертском районе.

Петросян задал вопрос властям, каким образом граждане Азербайджана смогли попасть на территорию Нагорного Карабаха и почему госорганы не воспрепятствовали этому.

Позднее оппозиционер вышел в прямой эфир и сообщил, что «азербайджанские граждане, которые называют себя экологами, пришли на территорию Арцаха (Нагорного Карабаха) в сопровождении генерал-майора Волкова, однако на перекрестке Дрмбон их остановили местные жители, которые перекрыли дорогу и не пропустили».

По слова Петросяна, после безрезультатной попытки попасть на территории рудника в Дрмбоне, чему помешали местные жители, представители Азербайджана и российские миротворцы поехали на Кашенский рудник, где их ждал секретарь Совбеза Нагорного Карабаха Виталий Баласанян. «Но и там им не разрешили попасть на рудник. В итоге охрана Кашена и жители Мартакертского района не разрешили азербайджанцам попасть на рудники Дрмбон и Кашен», - рассказал он.

Он считает, что необходимо "потребовать кадровых изменений в командовании российских миротворческих сил и местном руководстве", в частности, добиться отставки секретаря Совбеза Виталия Баласаняна.

Представитель министерства экономики, экологии и природных ресурсов Азербайджана Масим Мамедов сообщил вечером с 10 на 11 декабря, что представители ведомства пытались провести "первичный мониторинг" на территориях размещения российских миротворцев, где, как он утверждает, что была выявлена незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых. Однако, по словам Мамедова, мониторинг был сорван местными жителями, пишет oxu.az.

Лидер оппозиционного движения «Мое право» и Революционной партии Нагорного Карабаха Артур Осипян заявил, что сопровождение российскими миротворцами "азербайджанских лиц в Дрнбон и Кашен" является "нарушением Заявления от 9-го ноября в несоблюдение линии соприкосновения Нагорного Карабаха, отмеченного в первом пункте трехсторонних договоренностей".

Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха выступил с заявлением, где говорится, что «азербайджанская сторона была намерена посетить месторождения в Дрмбоне и Кашене на основании письма о проведении мониторинга в месторождениях Мардакертского района, которое было заранее направлено командованию дислоцированного в Республике Арцах (Нагорный Карабах) миротворческого контингента Российской Федерации».

«Командование миротворческих войск по указанию своего начальства разрешило разовый визуальный осмотр вышеуказанных месторождений. Учитывая, что предложенный план не был согласован с властями Республики Арцах (Нагорный Карабах) и организацией, занимающейся разработкой месторождений, работники горнодобывающей организации и жители близлежащих населенных пунктов спонтанно заблокировали въезд вышеуказанной группы на территорию месторождений. Для нахождения выхода из создавшейся ситуации на место выехали представители властей Республики Арцах (Нагорный Карабах), в результате переговоров которых было принято решение прекратить запланированный обход месторождений и вернуться к вопросу после дополнительных обсуждений», - говорится в тексте заявления.

Инфоштаб Нагорного Карабаха призвал «граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации и руководствоваться только официальной информацией». «Уверяем, что власти предпринимают все меры, чтобы избежать излишней напряженности и урегулировать все вопросы в соответствии с законодательством», - говорится в тексте заявления.

Напомним, визит азербайджанской делегации в зону, где размещены миротворцы, вызвало 3 декабря беспокойство властей Нагорного Карабаха. Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис, из-за чего оказался заблокированным единственный выезд из Нагорного Карабаха в Армению. Позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на этом участке.

Действия госструктур Азербайджана, которые проводят мониторинг использования природных ресурсов в Нагорном Карабахе, полностью оправданны, заявили аналитики в Баку. По их мнению, Азербайджан также должен установить контроль над Лачинским коридором для пресечения попыток вывоза полезных ископаемых, добываемых в регионе без ведома Баку, а также ввоза грузов военного назначения.

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