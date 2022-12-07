Полиция разогнала шествие сторонников Аветисяна

07 декабря 2022, 03:13

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Силовики задержали 88 участников акции протеста сторонников Варужана Аветисяна, сообщила полиция. Задержанные сочли действия силовиков незаконными и заявили, что ничего не нарушали.

Как писал "Кавказский узел", члены молодежного крыла политического движения "Национально-демократический полюс" (структуры, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") с 18 ноября проводят в Ереване акции с требованием перевести члена НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу. 24 ноября стало известно, что Аветисян прошел обследование в клинике, после чего вновь был отправлен в тюрьму. 5 декабря сторонники Аветисяна собрали около четырех тысяч подписей под требованием перевести его обратно в гражданскую клинику.

17 ноября "Национально-демократический полюс" призвал правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты. К 24 ноября протестующие собрали 2100 подписей в поддержку Аветисяна.

Сторонники оппозиционного движения "Национально-демократический полюс" 6 декабря приняли участие в акции с требование перевести Варужана Аветисяна на лечение в гражданскую больницу, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Участники мероприятия начали свой протест с сидячего пикета на Северном проспекте. Сторонники НДП держали в руках фотографию Варужана Аветисяна с надписью "SOS", а также армянские флаги. В акции, по оценке организаторов, приняли участие свыше 200 человек.

Власть сводит счеты с одним из лидеров НДП, отказываясь предоставить лечение, заявили организаторы мероприятия.

"Тем самым режим обнаружил свое истинное лицо", - отметили они в ходе сидячего пикета.

После сидячего пикета сторонники оппозиционного движения прошлись шествием по центральным улицам Еревана. Участники акции растянули транспарант с надписью "Свободу мятежникам". Они скандировали "Свободу Варужану", "Смерть режиму", "Независимость Армении", "Сасна Црер".

Примечательно, что до этого акцию сопровождали не более десятка полицейских. Однако как только на пересечении Площади Республики и улицы Амиряна протестующие вышли на проезжую часть, к месту событий стали стягивать силовиков, в том числе спецназ.

Когда участники шествия дошли до пересечения улиц Амиряна и Закяна, силовики выставили оцепление, преградив дорогу. Буквально через несколько минут полиция стала задерживать сторонников оппозиции. При этом задерживали без разбору и мужчин, и женщин. Оставшихся участников акции, в основном женщин, силовики вытеснили с проезжей части на тротуар.

На место события прибыла также машина скорой помощи, которая оказала медпомощь одной из участниц акции. Немногочисленная акция продолжилась по тротуару и завершилась на Площади Свободы.

В пресс-службе республиканской полиции заявили о 88 задержанных активистах. "Всех их задержали за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении - неподчинение законному требованию полиции. Всех их отпустят после составления протокола в течение трех часов предусмотренных законом", - пояснил сразу после задержания глава управления по связям с Полицией Армении Зарзанд Габриелян.

Участники акции обвинили полицию в превышении прав

Сторонника "Национально-демократического полюса" Ваагна Авакяна подвергли приводу в полицейский участок «Маштоц». По его словам, непосредственно к нему при задержании не применяли силу.

«Некоторую жесткость полиция, конечно, пыталась проявить, но у нас опыта достаточно, пытаемся успокоить силовиков. Иногда удачно. Тем не менее, есть информация о жестких задержаниях. В частности, одного нашего сторонника при задержании ударили в лицо, отобрали телефон и удалил прямой эфир, который он вел с места события», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Авакян считает, что силовики действовали незаконно. «Никаких предупреждений или требований полиция не выдвигала. По закону силовики должны были дать разумное время, чтобы прекратить акцию, не указали статью, которую мы, якобы, нарушили. Взяли мирную демонстрацию в кольцо, стали теснить к тротуару, задерживая и заталкивая в автозаки», - заявил сторонник оппозиционного движения.

По его словам, в полицейском участке, где их продержали три часа, большая часть из них отказались представляться. «В протоколах наше внешнее описание – кто, во что одет, какого роста. Я лично не знаю, в чем меня обвиняют. Никакого протокола не читал», - сказал он.

Активист считает, что в стране установился «авторитарный режим, который не терпит свободных людей». «Цель властей – показать, что Армения такая же страна, как Северная Корея. Страна, в которой жизнь человека не имеет никакой ценности, а те, кто требует обеспечить право на здоровье, должны быть наказаны», - пояснил Авакян.

Сторонник оппозиционного движения Герас Аветисян заявил, что полицейские действовали грубо и неправомерно. Он подтвердил, что силовики не выдвигали никаких требований.

«Я перенес операцию на сердце. При задержании сообщил им об этом, однако силовики, а это был спецназ «красные береты», проигнорировали этот факт. Их было шестеро-семеро. Меня уронили на асфальт и поволокли. В результате я разодрал колено. Уже у автозака один из них ударил кулаком в челюсть», - рассказал активист корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, их изначально отвезли в полицейский участок «Малатия», но, так как там было уже много задержанных, отвезли в полицейский участок «Маштоц». «Уже в самом полицейском участке к нам относились нормально. Продержали три часа, после чего освободили. Я воспользовался своим правом и отказался давать какие-либо показания и не называть себя. Составили по внешнему описанию протокол, который я также не стал подписывать», - отметил Аветисян.

Для него в полицейском участке позвали скорую помощь, которая дала ему лекарство для сердца.

Полицейские силы применили грубую силу при разгоне шествия, заявила корреспонденту «Кавказскому узлу» сторонница Национально-демократического полюса Асмик Саргсян.

Она сообщила силовикам о своих проблемах со здоровьем, однако это, по ее словам, их не остановило. «Когда меня задерживали, исподтишка били по почкам, по ногам, и волокли к машине. Взяли за шею, стали заталкивать в полицейскую машину. Когда подошел один журналист и стал снимать задержание, руку с моей шеи убрали и стали вести себя по-человечески», - отметила сторонница оппозиционного движения.

В полицейском участке «Эребуни» для нее вызвали скорую помощь. «Но вызвали довольно поздно. Минут за 10 до того, как меня освободили. Врачи замерили давление. Оно было высоким. Высоким также был сахар в крови», - рассказала она.

По словам активистки, ее в полицейском участке сфотографировали против ее воли для идентификации. «Мне дали право на звонок. Я пыталась дозвониться до офиса омбудсмена, но мне это так и не удалось это сделать. Потом полицейские потребовали отключить телефон», - сказала Саргсян.

Она также отметила, что отказалась подписывать какой-либо протокол. «Я была не в состоянии отвечать на вопросы. Но если и могла бы, не стала подписывать», - подчеркнула сторонница "Национально-демократического полюса", добавив, что спустя три часа после задержания ее отпустили.

Еще одна сторонница "Национально-демократического полюса" Лаура Папикян рассказала, что шествие спокойно двигалось по улице Амиряна, когда силовики стали задерживать участников акции.

«Спецназ «красные береты» налетели стаей, начали задерживать всех, кто был в конце шествия. Никаких требований не выдвигали - налетели и стали винтить. Когда поднялся шум, нас взяли в кольцо. Впереди были внутренние войска, сзади – полицейский спецназ. Вели себя довольно грубо. Мне несколько раз исподтишка были по голени и поволокли к машине», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

В полицейском участке в Норкском массиве их продержали три часа. «В протоколе указали, что я не подчинилась требованию полиции освободить проезжую часть, но я отказалась подписывать его, заявив, что ничего такого и близко не было», - сказала сторонница движения.

Активист Акоп Буланикян назвал задержание сторонников оппозиционного движения похищением.

«В шествии было 250-300 человек. Ну не могли же мы по узкому тротуару идти? Вышли на улицу. Почти сразу стали крутить. Лично ко мне при задержании не применяли силу. Руки заломили и затолкали в машину. Я помню слова одного из силовиков. Он сказал: «Начинаем». И начали», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, к ним приезжала группа оперативного реагирования офиса омбудсмена. «Мы им представили, как все было. Нас продержали три часа и отпустили. Я намерен подать заявление о похищении. Иначе действия полиции нельзя назвать», - подчеркнул Буланикян.

Активист Сос Аветисян считает, что шествие разогнали, так как "Национально-демократический полюс" поднимает вопрос 100-летней русско-турецкой оккупации Армении. По его словам, силовики при задержании не применяли к нему грубую силу. «Я не нарушал закон. Задержали, так как я поддерживаю национально-освободительное движение за деоккупацию. В полицейском участке я воспользовался правом молчания, не давал показаний и никакого протокола не подписал», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла». Всех задержанных отпустили через три часа, добавил активист.

Защита обвинила власти в бездействии

Состояние Варужана Аветисяна стабильно плохое, вся симптоматика сохраняется, заявил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Аветисяна Араик Папикян.

Он отметил, что власти не реагируют на требование о переводе в гражданскую больницу. Более того, власти, в частности, Генпрокуратура и Управление тюрем, ввели процесс, по его словам, в правовой тупик. «Минюст и вовсе пассивен, офис омбудсмена – также. Дали заключение в одну строчку, в которой сказано, что по состоянию на 21 июня изменений в составе мочи и крови Аветисяна не зафиксировано. В Генпрокуратуре, куда я подал жалобу на нарушения сроков экспертизы, отметили, что я имею право обжаловать. Но кому подавать жалобу, если структура, которая обязана отреагировать, советует обжаловать? Юриспруденция в этом случае бессильна», - подчеркнул адвокат.

Ответ Генпрокуратуры – формальная попытка соблюсти регламент, добавил Папикян. «Защита подаст в суд с требованием обязать Генпрокуратуру дать ответ на жалобу на действия экспертизы. после того, как будут исчерпаны все местные инстанции, защита обратится в ЕСПЧ с требованием применить меры», - пояснил он.

По словам адвоката, Минюст дважды распространяла ложную информацию о том, что посещали Аветисяна. «Однако Аветисян заявил, что никто к нему не приходил. Офис омбудсмена посещает, спрашивает о жалобах, есть ли пытки, и уходит. Ничего более. Наблюдательская группа по мониторингу пенитенциарных учреждений проявляет озабоченность. Посещает, но их деятельность всего лишь рекомендательный характер. У них нет соответствующих полномочий. Их отчет может быть опубликован в годовом докладе следующей весной, к примеру», - заключил Папикян.

Варужан Аветисян осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер", в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

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