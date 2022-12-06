Названы сроки демонтажа подъездов пострадавшего при падении самолета дома в Ейске

06 декабря 2022, 03:35

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Подъезды дома, которые были разрушены при падении самолета Су-34, начнут демонтировать на следующей неделе, пока работам мешает сильный ветер, сообщили в администрации Ейского района.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ремонт многоквартирного дома в Ейске, поврежденного после падения самолета, завершится весной 2023 года. Он отметил, что третий подъезд будет разбираться полностью, второй и четвертый - частично.

17 октября военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в городе Ейске Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали. По данным на 3 ноября в больнице оставались двое пострадавших в результате крушения самолета.

Власти Ейского района заключили муниципальный контракт на демонтаж поврежденных конструкций дома, в который в октябре врезался самолет Су-34, говорится в сообщении, опубликованном 5 декабря в телеграм-канале районной администрации.

Сейчас проводятся подготовительные работы, на следующей неделе подрядчик приступит к работам по демонтажу. Пока это сделать невозможно из-за сильного ветра, пишет 93.ru.

Также, по словам источника в администрации Ейске, газовики заканчивают работы по переносу газовой трубы.

Семьям погибших при крушении самолета в Ейске власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей. К 1 ноября 230 жителей дома получили по 100 тысяч рублей за утрату имущества, отчитался оперштаб Краснодарского края. 10 ноября районные власти сообщили, что компенсации в 10 тысяч рублей получили 819 из 870 подавших заявки жителей Ейска, пострадавших от падения самолета, остальным заявителям отказано в выплатах либо предложено собрать дополнительные документы.

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